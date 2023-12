Hasani: Jemi gati për BE-në

20:47 07/12/2023

Për t’i paraprirë samitit të 13 dhjetorit të liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Unionit Europian, ministrat e Jashtëm të të dy këtyre pjesëve të kontinentit tonë u ulën përballë njërit-tjetrit po në Bruksel në një konferencë të thirrur nga miqtë e Europës. Ministri i Jashtëm Hasani në mënyrë të përsëritur artikuloi qëndrimin e Shqipërisë që vazhdon të jetë gati për hapjen e kapitujve të parë të anëtarësimit.

“Të jeni të sigurt se mesazhi që do të merrni nga Tirana është një i vetëm: Jemi të fokusuar tek objektivi për tu bërë anëtar i Bashkimit Evropian, pa lidhëzat “por”, apo “nëse”.

Hasani kërkon që procesi anëtarësimit të mos udhëhiqet nga paragjykimet, por rezultatet e vendeve kandidate.

“Nëse do të përdorja metaforën e fëmijëve të vegjël, deri tani jemi përgatitur për provime dhe tashmë jemi gati të hyjmë në provim. Por disa prej neve po na vihet në dukje pse jemi veshur kështu e ashtu, apo modeli i papërshtatshëm i flokëve. Në fakt i rëndësishëm është provimi dhe kjo është diçka për të cilën do të vazhdojmë jo vetëm të përgatitemi, por edhe ta realizojmë me suksese”.

Në samitin e 13 dhjetorit, por dhe atë të Këshillit Europian që do të mbahen në 14 dhe 15 dhjetor do të diskutohet mbi rreziqet që kanë kërcënuar dhe që ende përbëjnë kërcënim për rajonin e Ballkanit dhe do këtë propozime konkrete për tejkalimin e tyre.

