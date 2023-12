Hasani: Jemi në negociata me Greqinë për integrimin

Shpërndaje







15:54 28/12/2023

“Për marrëveshjen e detit po presim autorizimin e Presidentit”

Pa u përqëndruar tek problemi i vërtetë që po mban peng datën për hapjen e kapitujve të negocimit me BE, vetoja greke, ministri i Punëve të Jashtme shprehet optimiste se viti i ri do të sjellë lajme pozitive sa i takon këtij procesi.

“Shqipëria është sot gati për Konferencën e Dytë Ndërqeveritare, presim lajme të mira në fillim të vitit 2024 sa i përket negociatave me BE”.

E kur pyetet se në ç’fazë është komunikimi me Greqinë për çështjen Beleri pas vendimit të Gjykatës së Posaçme që nuk lejon betimin e tij por propozon një administrator të ri për këtë Bashki deri në përfundim të procesit, Hasani pranon se ka negociata.

“Ka diskutime, ka negociata. Janë shumë çështje që është më mirë të mos ia lëmë diplomacisë mikrofonin por t’ja lëmë diplomacisë së tavolinave. Angazhimi është maksimal dhe qëndrimet janë të qarta. Vendimi i GJKO-së po merret në shqyrtim nga qeveria dhe po shihen të gjitha hapat që do të në sjellin në një situatë që do të krijojë një zgjidhje afatgjatë dhe të besueshme”.

Një tjetër çështje që ka mbetur pezull me shtetin grek është dhe dërgimi i dosjes për marrëveshjen e detit në Hagë. Por në këtë rast ministri pohon se procesi është i bllokuar nga Presidenti Begaj i cili prej Majit është ende duke shqyrtuar kërkesën e qeverisë për dhënien e plotëfuqisë për të negociuar.

“Sa i takon çështjes së marrëveshjes së detit, jam në kontakt të vazhdueshëm me Presidentin e Republikës. Pres nëse ka pasur nevojë për më shumë informacion”.

Në rastin e marrëveshjes me Italinë, ministri siguron se s’ka asnjë plan tjetër veç atij për të pritur të shprehet Gjykata Kushtetuese.

“Për asnjë moment nuk ka një plan B”.

Në konferencën e parë për shtyp si ministër i Jashtëm dhe të fundit për këtë vit, Hasani e cilësoi 2023 si një vit shumë të mirë për politikën e jashtme duke ju referuar në mënyrë të veçantë asaj që u bë gjatë mandatit 2-vjeçare në Këshillin e Sigurimit.

Tv Klan