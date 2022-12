Hasimja: Është më kollaj të zhgënjehesh nga mosmarrja e Kupës kur je në Paris sesa në një lagje të Tiranës

22:48 19/12/2022

Në një lidhje Skype për “Opinion” në Tv Klan, politologu Ermal Hasimja tha se si një tifoz i Francës ishte aq i bindur për fitoren e saj në këtë Botëror sa zgjati qëndrimin në Paris me 3 ditë.

Hasimja ndau ca detaje me bisedat e tij me francezë në këto ditë kur gjithë vëmendja ka qenë te sfida Argjentinë-Francë, duke thënë se janë njerëz modestë. Edhe pas humbjes u shpreh ai, ata po presin me padurim skuadrën të arrijë në Paris për t’i falenderuar për kontributin e tyre në lojë.

Hasimja: Unë isha me një grup nxënësish në ligë të Francës por e zgjata qëndrimin dy tre ditë në Paris, në mënyrë që të kisha brenda këto festimet e Kupës Botës se me thënë të drejtën isha shumë i bindur që Franca do e merrte.

Blendi Fevziu: Prandaj të kam thënë që bindja të merr në qafë gjithmonë.

Ermal Hasimja: Por nejse…(Qesh) të jesh në Paris nuk është problem. Është më kollaj të zhgënjehesh nga mosmarrja e Kupës kur je në Paris sesa kur je në një lagje të Tiranës.

Blendi Fevziu: Si ishte atmosfera në Paris?

Ermal Hasimja: Atmosfera është zhgënjyese , njerëzit patjetër që janë të mërzitur sepse kishte një lloj pritshmërie shumë të lartë, pavarësisht se një pjesë e mirë e francezëve janë modestë. Nuk ishte ajo arrogance ose ideja që s’ka më të mirë se ne, është trajtuar me shumë respekt Argjentina por edhe ekipet e tjera. Këtë e ndjeja në bisedat me francezët kur u thoja: Franca do të fitojë patjetër! Dhe ata më thonin jo prit se do të kalojë Anglinë, Marokun…

Në momentin që po flasim se kam përpara televizorin, këtu po shikoj në që në zemër të Parisit, aty ku do bëhej festa e madhe praktikisht po afrohet autobuzi me ekipin e Francës. Janë me mijëra njerëz që kanë dalë për t’i pritur dhe për t’i falenderuar.

Visjan Ukcenaj: Dil edhe ti, thuaj rrofsh! (Qesh)

Ermal Hasimja: Macroni ka qenë aty tërë kohës, është tifoz shumë i madh sportive. Afërsia që ka ai me lojtarët dhe lojën e futbollit është edhe gjenuine. Është vërtët nje mbështetës i madh i futbollit dhe është tifoz me Olimpikun e Marsejës.

Blendi Fevziu: Atëherë Hasimja, më vjen keq për këtë keqkuptim të vogël që ke pasur me bindjen por në fund të fundit, në Paris je, gëzohu!/tvklan.al