Haxhiu: Erion Veliaj është njeriu më i fortë në Shqipëri

Shpërndaje







21:51 06/04/2023

Analisti Baton Haxhiu shprehet se sipas tij, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj është njeriu më i fortë në Shqipëri.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Haxhiu thotë se beson që Veliaj do e fitojë garën e 14 Majit për Bashkinë e Tiranës pasi shprehet se nuk ka konkurrencë.

Baton Haxhiu: Erion Veliaj nuk ka konkurrentë sepse ka 25 mijë deri në 30 mijë vota. Por Erion Veliaj është njeri me fat sepse nuk ka bërë asnjëherë garë politike, përballëse për Tiranën. Në 2013, pas fitores së PS me LSI, pastaj krijoi një besim tek shqiptarët, ishin 2 parti që kishin mjaftueshëm vota për të mos folur për zgjedhjet kur nuk morën pjesë. Pastaj ky vit i garës nuk ekziston sepse vijmë pas një konflikti të së djathtës.

E dyta, Erion Veliaj është konjukturalisht, njeriu më i fortë në Shqipëri ndoshta dhe është i fortë se Rama, është njeri që është i kujdesshëm. Marrëdhëniet me Ramën, fakti që është numri 2, marrëdhëniet duhet të jenë të mira. Ka pasur 8 vjet kohë që të ndërtojë infrastukturën e vet, njerëzit e vet, raportet me mediat dhe unë e konsideroj se momentalisht Erion Veliaj është njeriu më i fortë në Shqipëri. Po flas për njeriun që e ka fortësinë e vet. Dua që t’i prek elementët tjerë. Veliaj vjen prej një suksesi në ndëryshimet në Tiranë, që i takojnë Ramës të cilat pastaj kur u bë kryetar i PS-së, iu mveshën PS-së.

Veliaj vjen me një bagazh të jashtëzakonshëm të një periudhe suksesi në Tiranë. Tani, e kemi një figurë publike, e cila nuk është në garë fare, Erion Veliaj. Këlliçi është brenda një hapësire të prodhimi të idesë që nuk ka kujt t’i drejtohet. Duhet angaxhim se pse është ky koalicion kështu.

Problemi i kësaj gare, nuk do të prodhojë ide. Unë nuk mendoj që kjo garë prodhon ide dhe gjëra të reja sepse të qenurit brenda pushteti i konsumon idetë e reja dhe do të kemi një fushatë të ndërtuar me fraza të cilat do t’i përdorë Veliaj për arsye sepse mendon se nuk do të ketë kandidatë. Është garë e pabarabartë, Veliaj është me fat sepse është hera e 3 që ai bën garë formalisht për Tiranën./tvklan.al