Haxhiu: Protesta është neveritëse, nuk duhet të na turpërojë para botës

22:54 14/03/2022

Baton Haxhiu shprehet se protestat që po zhvillohen në Shqipëri janë neveritëse pasi zhvillohen në një moment kur në Europë ka një konflikt. Ai u shpreh po ashtu se fjalimet në protestë janë të paqarta dhe ka racizëm brenda.

“Unë i respektoj njerëzit dhe jam një prej njerëzve i cili do të dilja në protestë vetë sikur ta kishte kontekstin politik, kohor dhe të arsyeshëm. Unë për të thënë, se janë të rrallë që e flasin ndërgjegjshëm këtë gjë. Protesta është neveritëse, është jashtë kohës, është jashtë momentit, është dhimbje për mua, atë që po bëjnë qytetarët shqiptarë. Protesta do ta kishte momentin dinjitoz kur liria e njerëzve në Ukrainë dhe taksat tona pastaj do të jenë pjesë e përplasjes me qeverinë.

Fjalimet që i kam dëgjuar në protestë, janë turp i gjuhës që përdorin. Ka racizëm brenda, ka paqartësi, sikur njerëzit të jetojnë në Hënë. Protesta duhet me pas qëllim. Nuk duhet me na turpëruar para botës. Nuk janë këto momente kur kërkohet buka e gojës.

Problemin kryesor e kam, se të gjithë informatat, bisedat me miqtë në NATO janë fjalitë që Shqipëria po na turpëron. Ata nuk e dinë se ç’është kjo punë”, tha Haxhiu./tvklan.al