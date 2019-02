Hazard më pranë Real Madrid

Eden Hazard nuk do të rinovojë kontratën me Chelsea dhe kalimi i tij drejt Real Madrid bëhet më i mundshëm. Sipas “Daily Telegraph”, sulmuesi tashmë e ka marrë vendimin. Eden Hazard është nën kontratë deri në 2020, por një ofertë bindëse dhe dëshira e tij do të lehtësonte lëvizjen. Manchester United në kërkim të një qendërmbrojtësi, për merkaton e verës mendon për Kalidou Koulibaly.

27-vjeçari është alternative kryesore që të mbështesë Victor Lindelof. Dëshira më e madhe Raphael Varane nuk është e mundur, kështu që Koulibaly mund të largohet nga Napoli në mbyllje të sezonit. Te Milan duan të mbajnë Tiemoue Bakayoko. Mesfushori francez është kthyer në një pikë referimi te skuadra e Gattuso. Për t’ia marrë Chelsea që verën e kaluar e dha në huazim, duhen 38 milionë Euro.

Tv Klan