Hedh para në ajër, shoferi përplas me makinë turmën e njerëzve. 5 të vdekur dhe 13 të plagosur në Kinë

15:21 12/01/2023

Pesë këmbësorë janë vrarë nga një shofer i cili përplasi me makinë një turmë njerëzish. 13 persona të tjerë u plagosën gjatë incidentit në Guangzhou të Kinës të mërkurën në mbrëmje.

Përplasja, e cila u filmua dhe u shpërnda gjerësisht në mediat sociale kineze, ka shkaktuar zemërim pasi burri akuzohet se ka shënjestruar qëllimisht këmbësorët.

Në video, shihet se shoferi ka hapur derën, ka dalë nga automjeti dhe ka hedhur në ajër një grumbull kartëmonedhash. Pas incidentit shoferi 22-vjeçar është arrestuar.

Duke folur për gazetën lokale Hongxin News, një dëshmitar okular tha: Ai me dashje u fut mes njerëzve që prisnin semaforin dhe i përplasi ata me qëllim. Pas kësaj, ai bëri një kthesë dhe goditi përsëri njerëz. Shoferi nuk po ngiste shumë shpejt, por disa njerëz nuk mund të iknin me kohë sepse nuk e dinin se ai po i godiste me qëllim.

“Shoferi u arrestua nga policia dhe aksidenti aktualisht është subjekt i një hetimi të plotë”, ka thënë kreu i policisë së Guangzhou.

Ai u përplas edhe me një polic trafiku që ishte në motoçikletën e tij. Fatmirësisht, oficeri arriti të shpëtojë, sipas The Mirror.

Në një tjetër klip, një vajzë e re shihet e shtrirë në tokë pas përplasjes. Nëna e saj e shqetësuar shihet duke qarë dhe duke vajtuar pranë saj. /tvklan.al