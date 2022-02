Hedh pistoletën në det, 29-vjeçari në Sarandë i arratiset uniformave blu

20:29 11/02/2022

Një 29-vjeçar në Sarandë që qarkullonte i armatosur me pistoletë, ka shmangur policinë dhe u arratis.

I riu me iniciale A.K. po udhëtonte me makinë kur ju kërkua nga policia që të ndalonte. Por ai nuk iu bind urdhrit dhe ka vijuar me shpejtësi duke rrezikuar seriozisht jetën e punonjësve të policisë.

Drejtuesi i mjetit ka kryer manovra të rrezikshme në rrugë duke përplasur një automjet tjetër dhe për të fshehur provat ka hedhur në det armën e zjarrit pistoletë që mbante me vete.

Policia përdori dronin dhe mjetet lundruese të Policisë Kufitare për të zbuluan armën që kishte hedhur 29-vjeçari.

Pistoleta u gjet dhe u sekuestrua nga uniformat blu, së bashku me një karikator me municion luftarak.

Ndërsa 29-vjeçari A.K. është shpallur në kërkim dhe akuzohet për “Mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve luftarake” dhe “Kundërshtim i punonjësit të rendit publik”. /tvklan.al