Hedhja e shortit për Euro 2024, Meri Shehu bën parashikimin: Çfarë e pret kombëtaren

17:43 02/12/2023

Ditën e sotme është një ditë e rëndësishme për kombëtaren tonë, pasi në orën 18:00 do hidhet shorti final për “UEFA EURO 2024”, ku do të përcaktohet se cilat do të jenë skuadrat që do të jenë përballë Kombëtares sonë në Kampionatin Europian, që këtë herë zhvillohet në Gjermani.

Sigurisht që për këtë shorte nuk mund të mungonte parashikimi i astrologes së njohur, Meri Shehu, e cila është shprehur që kombëtarja do të ketë shumë fat.

Sipas saj, kombëtarja do të lozë me skuadra që ajo mund t’i dominojë, duke dalë më mirë se çdo herë tjetër.

Meri Shehu: Të dashur teleshikues, përshëndetje. Kam kënaqësinë të jem sot këtu, për të bërë një parashikim për kombëtaren tonë të famshme. Si do shkojë ajo në këtë kompeticion ku është futur. Si do shkojë shorteu, a do ketë fat në shorte? Unë mendoj që do ketë shumë fat, më shumë fat se herët e tjera. Por jo vetëm se do ketë fat më shumë se herët e tjera, por jam edhe unë ajo që do të ndikoj tek fati. Do jetë një nga rastësitë më të bukura që ajo të ketë fat dhe të bie, të lozë me skuadra që ajo vërtet mund t’i dominojë dhe të dali më mirë se çdo herë tjetër. Ju uroj shumë suksese të gjithëve. /tvklan.al