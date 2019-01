Hekuran Hoxha mohon akuzat

Hekuran Hoxha, i arrestuar si një nga personat kyç që do të trafikonte drogën që do prodhohej në laboratorin e Hasit, është lënë në burg nga gjykata. 48-vjeçari është njohur me masën e sigurisë në spitalin e burgut, aty ku ai është duke u kuruar.

Hoxha, sipas avokatit ka probleme me shëndetin dhe në ditët në vijim pritet të kryejë një ndërhyrje në zemër. Gjatë seancës së zhvilluar në spital, Hoxha ka mohuara akuzat e ngritura. Ai ka sqaruar se e njeh Admir Admir Hoxhën, pasi e ka pasur punëtor para 10 viteve në biznesin e tij.

