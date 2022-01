Hekurat e trashë të salduar në selinë e PD-së, publikohen fotot në “Opinion”

21:24 06/01/2022

Nga brenda selisë së Partisë Demokratike janë publikuar këtë të enjte foto se si është blinduar dera kryesore ku ka hekura të trashë të salduar.

“Ka hekura të trashë të salduar. Do shohim pastaj me Breçanin çfarë force përballojnë këto hekura, çfarë trysnie, cilat janë armët që mund t’i hapin. Edhe zgavra e ashensorit është salduar me hekura. Nuk kuptohet një pyetje. Pse gjithë kjo përplasje për selinë? Sepse një parti politike nuk e bën selia, por mbështetja e anëtarëve të saj”, tha Fevziu gjatë emisionit “Opinion”.

Po ashtu edhe hyrja qendrore e PD ka arritur të filmohet, ku dera hyrëse prej druri është blinduar me një panel hekur tjetër i ngjashëm me atë të kasafortave të rëndësishme të bankave.

Në rrjetet sociale është publikuar një foto tjetër nga zëdhënësja e Komisionit të Rithemelimit, Floriana Garo, ku shfaqen disa persona të maskuar.

Floriana Garo: Sigurisht që ne nuk duam ta tregojmë se kush e ka shpërndarë foton, por mund të them që foto ka ardhur nga brenda dhe një nga personat e atjeshëm e kanë treguar foton.

Blendi Fevziu: Jeni të sigurt që janë të armatosur?

Floriana Garo: Ne shohim që janë të maskuar dhe që duket që ka diçka të dyshimtë. Janë brenda selisë. Është brenda selisë në dhomën e pritjes në katin e dytë.

Blendi Fevziu: I identifikoni dot personat?

Floriana Garo: Jo, unë nuk mund t’i identifikoj. Desha të theksoj që kjo foto është marrë sot sepse është aluduar që është marrë vite më parë, por është e sotme./tvklan.al