Hëna e plotë në Luan solli të papritura, astrologia: Kush pati ditëlindjen dje do e ndiejë ndikimin gjatë gjithë vitit

12:57 06/02/2023

Astrologia Krisanthi Kallojeri ishte e ftuar këtë të hënë në emissionin “Shije shtëpie” në Tv Klan , ku përveç parashikimit javor ka folur edhe për ndikimin që Hëna e plotë në Luan ka për shenjat. Ajo ka treguar se Hëna e plotë e ndodhur në shenjën e Luanit ditën e djeshme ishte në një lidhje jo harmonike gjë që sjell gjithmonë ngjarje të papritura. Po ashtu ajo ka shtuar se do ndikohen më tepër nga kjo Hënë e plotë në Luan, të gjithë ata që kishin ditëlindjen dje.

Krisanthi Kallojeri: Kjo Hëna e plotë që ndodhi në shenjën e Luanit dje ishte në një lidhje joharmonike me Uranin. Kur kemi aspekte të tilla dhe ishte me saktësi, kur kemi aspekte të tilla gjithnjë kemi ngjarje të papritura që do të na befasojnë dhe që janë jashtë kontrollit tonë, prandaj shumë herë kam thënë edhe them që jetojmë në një kohë të pasigurt dhe suksesi jonë sot është që të pranojmë ndryshimet, të pranojmë të jetojmë me këtë siguri, por edhe të ecim përpara pasi jo gjithmonë i kemi situatat në dorë. Unë kisha frikë edhe për Greqinë për arsye se kjo Hëna e plotë prekte shumë edhe Greqinë, por kishim një kohë shumë të keqe. Të njëjtat situata që jetuam edhe në nëntor. Në fund të tetorit, në fillim të nëntorit, do i përjetojmë prap në skena të ndryshme. Nuk është e thënë se do kemi të njëjtat probleme. Kemi prapë një eklips në 5 Maj, ku prap do kemi ngjarje që do na befasojnë dhe në disa raste mund të jenë jo të këndshme. Por e mira është se java që vijon është më e qetë, java që vijon ka gjëra më të mira, ka ndihmë dhe solidaritet. Këtu dua unë të insistoj se çdo njeri nga ne në një mënyrë apo në një tjetër brenda munsdësive duhet të solidarizohet dhe t’i japë një ndihmë të gjithë atyre që gjenden në situata dhe në momente të tilla të vështira. Kjo javë që kemi përpara është disi më e qetë në fushën personale.

Katerina Trungu: Domethënë ky ndikimi i hënës së plotë në Luan u mbyll? Aq ishte?

Krisanthi Kallojeri: Në fakt ndikimin e ka sidomos në jetën personale. Ngjyroset periudha që vazhdon nga kjo, sepse ndodhi një ngjarje, nuk u mbyll kështu do kemi vazhdimin e saj. Po kështu edhe në jetën tonë personale. Duhet ta dimë që kemi një fillim të ri sa herë që fillon hëna e re e cila mbyllet kur fillon hëna e re tjetër. Ngjarjet e hënës së plotë që ndodhi dje mund të ndodhin pak më para Hënës së plotë, ose pak më pas, por ngjarjet do ndikojnë edhe në periudhën në zhvillim. Ndërsa eklipset kanë një ndikim më të madh. Ata që patën ditëlindjen dje, të shtunën e të dielën, do kenë një ndikim gjatë gjithë vitit./tvklan.al