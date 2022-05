Hëna e re e Qershorit zbulon shenjat më fatlume dhe fatkeqe të horoskopit

Shpërndaje







13:52 30/05/2022

Një ngjarje e re astrologjike sjell disa ndryshime pozitive për shenjat e zodiakut. Astrologia e ftuar në “Shije Shtëpie”, Krisanthi Kallojeri thotë se duhet të presim datën 9 dhe këtë prag Qershori duhet ta presim me qetësi e pa vendime të nxituara.

Krisanthi Kallojeri: Hëna e re në Binjak shënon ndërrimin e një faqeje, sjell gjëra pozitive, dëshirë për të shijuar momentet e jetës së përditshme, por nuk ka ndryshim rrënjësor. Java ka disa vështirësi, ndaj gjithçka duhet të nisë pas datës 6 Qershor. Mund të kemi probleme ekonomike, shëndetësore apo me komunikimin. Duhet të ruajmë qetësinë, të shmangim kontaktet e rëndësishme dhe të mos kërkojmë me tepri nga eprorët. Pas datës 9 rruga hapet dhe Qershori duhet shfrytëzuar e i duhen krijuar kushte vetes për një jetë më të shëndetshme. Shenja më e favorizuar për këtë javë është Shigjetari dhe më pak i favorizuari është Demi.

Dashi – Do jenë aktivë, nuk përmbahen. Dëshirat janë të shumta, por duhet të përqendroheni te ajo që është kryesore për ju. Fillimet e reja duhet t’i bëni nga data 6 e tutje. Disa detyrime në sferën financiare apo të së kalaurës, duhet t’i zgjidhni ose do t’i hasni sërish. Java premton udhëtim, por nuk dueht t nxitoheni dhe shpërtheni.

Demi – Me zhvillimet brenda këtij muaji, është momenti të mobilizoheni dhe të përdorni gjithë sharmin tuaj. Me sharmin dhe vetëbesimin mund të arrini gjithçka në jetën personale e profesionale. Përqendrohuni te financat dhe te ato që duhet të keni. Nëse ndieni një ngadalësim, përfitoi për rishikimin e planeve. Mbajini planet për vete dhe në jetën emocionale, çdo gjë është e mundshme

Binjakët – Si protagonistë të ditës e muajit, Hëna e re ndodhet në shenjën tuaj dhe ju fton në një cikël të ri zhvillimi që duhet ta nisni pas datës 6. Nëse ndjeheni të bllokuar, është e përkohshme. Durim derisa çështjet të marrin rrugën e tyre. Mos hyni në konflikte dhe mos u stresoni deri në datën 6. Rishikoni me imtësi një projekt tuajin. Qëndroni korrektë sepse prapaskenat nuk do të mungojnë.

Gaforrja – Jeni të vendosur për arritjen e suksesit në fushën profesionale dhe duhet të shmangni nxitimin e gabimin sepse mund t’iu kushtojë. Konkurrenca është e ashpër. Jepini rëndësi jetë personale e intime dhe gjeni kohë për tu çlodhur, sidomos deri në datën 21. Nëse ndieni nevojën të mbylleni në vetvete, kërkoni ndihmën e njerëzve që i besoni dhe mund të dëgjoni këshillat. Miq e shokë nga e kaluara rikthehen dhe mund t’ju gëzojnë. Rishikoni planet para fillimeve të reja.

Luani – Mendoni për të ardhmen ose një projekt ju mban zgjuar dhe ju mobilizon. Do i përgjigjeni ambicieve tuaja, por kjo javë paraqet pengesa e vëshirësi. Kontaktet e çështjet që janë vonuar do zhbllokohen pas datës 6. Mos u përfshini në gjëra serioze sepse problemet në punë e familje duan durim. Ndihma e mbështetja nuk do mungojnë.

Virgjëresha – Sfera profesionale dhe zhvillimi do ju preokupojnë intensivisht në Qershor. Do mobilizoheni e do jepni gjithçka për të arritur qëllimin tuaj. Universi është në anën tuaj dhe ju premton shpërblime materiale e morale. Gjatë kësaj jave mbështetuni në komunikim të mirë dhe negociata sa më të qarta për të pasur sukses. Evitoni gabimet dhe nëse diçka nuk shkon mirë, mos u nxitoni dhe mos bëni plane pa strategji.

Peshorja – Periudhë pozitive gjatë së cilës do ndjeheni optimistë dhe do keni mbështetjen e një personi të afërt. Tensionet nuk do mungojnë, por duhet të fokusoheni te mundësitë që prezantohen sepse janë më të mëdha se vështirësitë. Mund të organizoni një udhëtim , por këtë javë përqendrohuni në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me trashëgimi, prona apo detyrimet financiare.

Akrepi – Fusha e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve vazhdon tju preokuptojë, por gjërat janë më pozitive. Krijohen kushte për normalizimin e situatës dhe harmonizimin e marrëdhënieve. Mos hyni në konflikte, mos dilni hapur përballë të tjerëve dhe mos merrni vendime të prera. Përqendrohuni në financa sepse do keni mundësi t’i shihni më mirë. Pranoni ftesat që do tju bëhen sepse do jenë më rezultateve e të vlefshme për më vonë.

Shigjetari – Në përgjithësi janë me fat dhe sidomos ata të lindur pas lindjes së Diellit. Periudha është erotike dhe mjaft krijuese për ju. Do preokupojë marrëdhëniet personale e profesionale dhe nga ana juaj duhet të bëni gjithçka mundeni për mirëqenien tuaj dhe të të dashurve. Mund të bëni biseda lidhur me punën, por nga java që vjen. Në jetën e përditshme mund të hasni pengesa, por jini sa më korrektë.

Bricjapi – Karriera, sthëpia, familja dhe ana financiare, do ju prokupojnë me këtë Hënë të re. Keni nevojë për fillime të reja por për momentin janë pak të penguara dhe gjërat nuk do shkojnë si dëshironi. Kujdesuni për shëndetin dhe pushoni nëse iu jepet mundësia. Evitoni gabimet që mund tju kushtojnë dhe mos krijoni situata e prapaskena. Vendosni një regjim. Nëse po kërkoni një punë, sidomos sezonale, është mundësia. Dashuria, fëmijët dhe një projekt do ju japin gëzim.

Ujori – Hëna e re dhe Qershori do ju favorizojnë. Qëllimi juaj është realizimi i një vepre me qëllim rritjen e miriëqenies suaj dhe të të dashurve. Aspironi të mbillni lumturi, por java do zhbllokohet pas datës 6. Mos impononi mendimet dhe pikëpamjet se do gjeni reagimin e të tjerëve. Mos i stresoni të tjerët, mos këmbëngulni dhe gjithçka do shkojë mirë.

Peshqit – Ky muaj i dedikohet një projekti shtëpie ose familjeje që do zgjasë deri në fund dhe do ketë mbarësi. Bazohuni në komunikim të mirë, përcillni mesazhet qetësisht dhe butësisht duke shfrytëzuar talentin tuaj. Mund të lindin keqkuptime e të hasni pengesa në rutinë. Shanse e shumë shpenzime në sferën financiare që do të kenë të bëjnë me shtëpinë./tvklan.al