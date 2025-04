Astrologia Meri Shehu në emisionin “Rudina” në Tv Klan bëri parashikimin e klimës së javës së fundit të muajit Prill, për 12-të shenjat e horoskopit. Hëna e re në Dem, sipas Meri Shehut do të jetë një Hënë shumë e vështirë, e cila do të sprovojë shenjat, por Afërdita në shenjën e Dashit në datën 30 do e mbyllë këtë muaj me shuma takime romantike.

Data 30 do të jetë dita më e rëndësishme e kësaj jave, prandaj shenjat duhet të jenë të kujdesshme në hapat dhe veprimet që ndërmarrin. Meri Shehu vlerësoi shenjat me yje në bazë të favorizimeve që do të kenë. Për këtë javë kurorën e merr Demi.

“Është Hëna e re në Dem që ka filluar dje dhe është një Hënë shumë e fuqishme. Hëna e re përballet me dy planetë të fuqishëm, Ujorin dhe Plutonin në Dem. Kemi fillime të reja, prandaj dhe duhet që ta marrim me optimizëm këtë javë. Gjithashtu në datën 30 Afërdita ndryshon pozicion dhe futet në Dash. Një Afërditë në Dash mund të mos bëjë shumë lekë dhe shumë gjëra të tjera, ama një erotizëm të madh e sjell. Edhe një buxhet të madh e hedh direkt”, tha astrologia Meri Shehu.

Dashi, 2 yje: Hëna e re në Dem i trondit në çështjet ekonomike, u sjell me shumë vështirësi ekonomike, por do fillojnë që të qetësohen nga mesi i javës. Futet Afërdita në Dash, por do takojë Neptunin. Prandaj të lindurit në 10 ditëshin e parë të shenjës së Dashit duhet të kenë kujdes nga zhgënjim erotik ose ekonomik shumë i fortë.

Demi, 5 yje: Kemi Hënën e re në Dem, është një fillim i ri. Pas shumë lodhjesh dhe përpjekjesh dhe një përballje e madhe tani duhet të durohet nga Demët. Hëna e re ka filluar që dje mund të vazhdojë dhe në dy ditët në vazhdim, prandaj do e kenë dhe një përballje. Por, Hëna e re në shenjën e tyre premton shumë, do marrin disa lekë dhe mundësi. Do të bëjnë disa marrëveshje të fshehta.

Binjakët, 1 yll: Hëna e re në shtëpinë e 12-të për Binjakët është e vështirë. Puna, fillime të reja të vështira, atje ku e shikoni rrugën e shtruar me lule fillojnë të dalin “ferrat”. Shumë Binjakë do të ndeshen me këtë situatë. Mos u trembni, Afërdita në Dash do bëjë disa gjëra të mira dhe për ju. Kujdes duhet të bëjnë të lindurit në 10 ditëshin e parë të shenjës nga ndonjë zhgënjim.

Gaforrja, 3 yje: Hënën e re në Dem e kanë aleate. Pavarësisht vështirësive të mëdha do marrin një ndryshim pozitiv në njohje të reja, strategji të reja, madje edhe ndonjë njohje erotike pse jo. Por, Afërdita në Dash mund t’i zhgënjejë Gaforret e lindura në 10 ditëshin e parë në lidhje me karrierën, punën dhe jetën personale. Prandaj kujdes duhet të bëjnë vetëm Gaforret e lindura në 10 ditëshin e parë të shenjës së tyre për këtë javë.

Luani, 1 yll: Nuk është e mirë Hëna e re në Dem për Luanët. Ka të bëjë me marrëdhënie pune dhe karriere, prandaj është shumë e vështirë. Marsi që është në Luan u përball me Plutonin në Ujor shumë fuqishëm. Do jetë sot dhe nesër, prandaj nuk i dihet se çfarë mund të dëgjohet. Luanët do e kenë ndryshime kryesisht tek çështja e punës, një ndryshim në punë do të vijë me shumë vështirësi.

Virgjëresha, 3 yje: Janë pak më komodë. Kjo Hënë e re në Dem është e vështirë, nuk është e lehtë. Por, Virgjëreshët duke qenë se janë një shenjë toke do e marrin personalisht më mirë, pavarësisht atyre prapaskenave në punë që janë bërë, komplotet që janë thurur. Nëse nuk keni kuptuar gjë deri tani, jeni në rregull, e keni kapërcyer.

Peshorja, 2 yje: Shkon Afërdita përballë shenjës së tyre dhe kalon në Dash në datën 30. Kjo do të thotë që gjërat do të fillojnë të marrin “superxhiro” në jetën e tyre. Do fillojnë të kërkojnë fejesa, martesa, para, por me nxitim. Nuk do të jetë më ajo Peshorja e balancuar që njohim dhe që kërkon t’i bëjë gjërat me qetësi. Kujdes Peshoret e lindura në 10 ditëshin e parë të shenjës, sepse atje mund të ketë një zhgënjim qoftë në martesë, qoftë në partnerin që do zgjedhin.

Akrepi, 4 yje: Afërdita në Dash i ëmbëlton ditët e tyre. Por, dhe Hëna e re në Dem është shumë e vështirë. Megjithëse katërkëndëshi Akrep-Ujor-Dem-Luan është më i vështiri në këtë periudhë, përsëri Hëna e re do u japë një stimul, një punë të re dhe një avantazh të ri pas shumë vështirësish. Vështirësi kanë vetëm Akrepët e lindur në 10 ditëshin e parë.

Shigjetari, 2 yje: Do kënaqen me Afërditën në Dash. Shumë Shigjetarë do duket sikur kanë gjetur të bukurën dhe dashurinë e tyre, pastaj të tjerët do të pleksen shumë në çështje pune dhe shëndetësore. Sidomos ata të lindurit 10 ditëshin e parë të kenë kujdes dhe në çështjet ekonomike.

Bricjapi, 3 yje: Shenjat e tokës kanë një mbarësi më shumë. Hëna e re në Dem është Hënë përfundimtare, shkon drejt fundit të marrëdhënieve toksike ose që nuk japin më, përsëri tek Bricjapi detyrimisht do të nxjerrë një avantazh pozitiv. Çështjet familjare do të marrin një pozitivitet me Afërditën në Dash, por do të kenë shumë shpenzime.

Ujori, 3 yje: Ujorët janë një nga shenjat e fuqishme që përballen me Hënën e re në Dem sidomos në çështje familjare, ndryshime shtëpie, vendi apo qyteti. Por, mos harrojmë që Plutoni në Ujor është vetë ai që kundërshton Marsin në Luan dhe Hënën në Dem dhe mesa duket Ujorët duan të bëjnë një gjë shumë të madhe, por me një lodhje shumë të madhe. Megjithatë kemi një ndryshim të mirë dhe për Ujorët në këtë periudhë.

Peshqit, 2 yje: Duhet të pretendojnë që Afërdita në Dash që do të futet në datën 30 mos t’i humbë përfundimisht në disa çështje ekonomike ose disa ëndrra të tyre sidomos të Peshqve të lindur në 10 ditëshin e parë. Por, sa të kalojë kjo tendencë, pastaj javën e parë të Majit do fillojnë të çlirohen ekonomikisht. Megjithatë pikërisht tani përjetojnë një zhgënjim./tvklan.al