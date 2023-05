Henrik Hoxhaj dëshmon për vrasjet në Durrës: Nuredin Dumani më dha 65 mijë euro për 2 vrasje

15:34 30/05/2023

Dy të penduarit e drejtësisë, Henrik Hoxhaj dhe Nuredin Dumani kanë qenë këtë të martë në Gjykatën e Posaçme për të dëshmuar lidhur me dy vrasje me 4 viktima të regjistruara në Durrës në 2020. Konkretisht për ekzekutimin e Dorian Shkozës dhe Anxhelo Avidas më 2 Mars të atij viti, si dhe të vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia më 27 Prill po të 2020. Në deklarimet e tij përpara gjykatës Henrik Hoxha ka treguar se për vrasjen e 2 Marsit, objektiv ishte Dorian Shkoza, dhe se pagesa që kishte marrë nga Dumani ishte 35 mijë euro.

“Me Nuredin Dumanin jam njohur në ditëlindjen e Festim Qolit, rreth 6 muaj para vrasjes së Dorian Shkozës dhe Anxhelo Avdiajt. Aty shkëmbyem numrat e telefonit dhe kemi folur e takuar. Dumani premtoi 60 mijë euro, nga të cilat më ka dhënë 35 mijë, sepse pjesën tjetër i mori Elio Bitri. Ky i fundit ka qenë në timon, unë te sedilja e pasme e pasagjerit. Kam pasur 2 pistoleta 9 mm, ndërsa Bitri një pistoletë me mulli. Objektivi sipas Dumanit ishte Dorian Shkoza, madje ky i ka dalë para Avdiajt për ta mbrojtur kur kemi qëlluar. Dumani s’ishte me ne, por vinte rrotull”.

Edhe për vrasjen e vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia, Henrik Hoxhaj rrëfeu se objektiv ishte vetëm njëri. Ndërsa shtoi se për këtë ngjarje ka qenë i veshur me uniformën e OFL.

“Objektiv ishte Besmiri, kur u afruam i pamë të dy, dhe Nuredini me Klevis Allën, i thanë njëri-tjetrit, qenka me vëllain. Viktori ishte rastësi sipas Nuredinit, Klevis Alla do na njoftonte, vrasjen do e bënim ne. Alla na priste me makinën. Mbaja veshur një jelek të OFL dhe kapele OFL. Nuredini më tha se i kishte gjetur në Elbasan. Kisha dy armë automatike në makinë, njërën në dorë, tjetrën në xhepin e derës. Shoferi ynë u fut në parakalim kur i pamë vëllezërit, dhe nisa të qëlloj. Nuredinit s’po i shkrepte arma. Kam zbritur dhe mora armën tjetër se më mbaruan plumbat dhe qëllova sërish për t’u siguruar”.

Sa i takon Nuredin Dumanit, dëshmia e tij lidhur me këto dy vrasje do merret në një moment të dytë pasi avokatët e të pandehurve të njihen me aktet si dhe vihen në dispozicion me dëshmitë e Henrik Hoxhajt. Për këto dy ngjarje kriminale SPAK ka marrë të pandehur Altin Ndocin, Klevis Allën, Besian Xhixhën dhe Enver Divën.

