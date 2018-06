Heqja e vizave për Kosovë, Veseli: Ka lëvizje pozitive edhe nga shtete që s’na njohin

Publikuar | 23:50

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka thënë se ka lëvizje pozitive edhe tek vendet e BE-së, që nuk e njohin Kosovën sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave për Kosovën.

“Ka lëvizje pozitive. Janë pesë vendet që nuk e kanë njohur shtetin. Kemi takuar një koleg nga Rumania, shtet që nuk e ka njohur Kosovën, dhe e falenderoj për qëndrimin korrekt sa i përket liberalizimit të vizave”, ka thënë Veseli për RTK-në.

Ai tha se ka marrë mbështetje në Parlamentin Evropian për sa i takon liberalizimit të vizave.

“Jam shumë i sigurt se liberalizimi i vizave për aq sa varet nga Parlamenti Evropian do të ndodhë. Ka një qëndrim shumë pozitiv. I kam siguruar të gjithë kolegët e mi se kosovarët do të marrin liberalizimin e vizave dhe në të njëjtën kohë do të jenë shumë korrekt me qëndrimin e tyre në BE”, ka thënë ai.

Veseli ka treguar se pas Strasburgut do të qëndrojë edhe në Paris.

“Pas Strasburgut do të jem në Paris. Do të vazhdojmë në këtë mënyrë që të ndodhë ajo që duhet të ndodhë. Kosova është vend Evropian, Kosova po bën progres çdo ditë, Kosova ka nevojë për më shumë njohje brenda BE-së. Kosova nuk është vend refugjat”./klankosova