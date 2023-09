Nedim Bajrami ‘Heroi’ ndaj Çekisë, Bajrami: Me Poloninë, një finale

Shpërndaje







23:25 07/09/2023

Transferta e Çekisë për kombëtaren shqiptare ka vetëm një hero. Ai quhet Nedim Bajrami që na dhuroi 1 pikë falë një super goli ( Lexo më shumë ).

“E pashë që Asani fitoi duelin dhe u fiksova direkt për te porta. Pashë që ka hapësirë dhe e godita shumë mirë. Jam i lumtur që e ndihmova skuadrën”, tha ai për Tv Klan pas ndeshjes.

Për mesfushorin tashmë të dielën i pret një finale.

“E kemi ditur që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë. Të dielën kemi një finale tjetër. E dimë që do të luajë në shtëpi dhe shpresojmë që tifozët të jenë pas nesh. Do të japim shpirtin në fushë”, tha Bajrami.

Sa i përket golit, Bajrami u shpreh se është më i bukuri që ka në karrierën e tij./tvklan.al