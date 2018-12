Heroi nderon heroin (video)

Ish-senatori Bob Dole ka nderuar Presidentin e ndjerë George H.W. Bush, duke u ngritur nga karrigia me rrota. 95-vjeçari u ndihmua që të ngrihej dhe të qëndronte përpara arkivolit të mikut dhe dikur rivalit të tij, duke i bërë të gjitha nderimet si një veteran i Luftës së Dytë Botërore.

Bob Dole, at 95 years old, stands from his wheelchair to salute George H.W. Bush in the Capitol Rotunda pic.twitter.com/z6NdG7exZx

— Axios (@axios) December 4, 2018