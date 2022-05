Hertha Berlin qëndron në Bundesligë

10:24 24/05/2022

Skuadra berlineze fitoi në playoff kundër Hamburg që mungon në elitën gjermane prej katër vitesh

Herta e Berlinit do jetë luajë në Bundesligë edhe në sezonin e ardhshëm. Kryeqytetasit fituan me rezultatin e përgjithshëm 2-1 kundër Hamburgut në takimin play-of. Në sfidën e parë, Herta u mund 1-0, ndërsa në të kthimit fitoi 2-0 në përballjen e ‘Volkspark-stadion”.

Goli i parë erdhi shumë shpejt me Hertën që arriti të realizonte me anë të kapitenit Bojata. Mbrojtësi ekzekutoi me mjeshtëri me kokë një krosim nga këndi, duke dërguar në festë tifozët e Hertës që kishin mbushur shkallët e stadiumit. Hamburgu u vu në presion dhe nuk arriti që të krijonte asnjë rast të pastër për gol.

Vendasit përfituan dhe realizuan golin e dytë me anë të Platen-hardit. Njeriu-asist te goli i parë shndërroi në gol një goditje dënimi në një kënd shumë të vështirë për t’i dhënë avantazhin Hertës që e ruajti deri në fund për të siguruar qëndrimin në elitë.

Fundi i sfidës ishte tejet i tensionuar, me kryeqytetasit që luajtën sekondat e fundit me 10 futbollistë pas daljes me karton të kuq të mesfushorit Tusart.

Herta shmang kështu rënien për herë të 7-të në histori në divizionin e dytë të futbollit gjerman, pasi e mbylli Bundesligën në vendin e 16-të. Ndërkaq, Hamburg kërkonte të kthehej në ligën e parë pas një mungese katërvjeçare.

