Heshtje në stadiumet e botës për Pele

Shpërndaje







14:00 31/12/2022

Në një shënim për të gjitha federatat anëtare, FIFA ka bërë thirrje që të mbahet një minutë heshtje para çdo ndeshjeje në të gjitha fushat e futbollit, këtë fundjavë dhe në vijim, për të bërë homazhe për legjendën O Rei, i cili u nda nga jeta në moshën 82-vjeçare.

“Më 29 dhjetor 2022, bota e futbollit humbi Mbretin e saj. Edson Arantes do Nascimento, i njohur me dashuri nga komuniteti i futbollit dhe nga të gjithë si Pelé, ishte një ikonë futbolli si askush tjetër. Pele solli në botë magjinë e futbollit të Amerikës së Jugut dhe i dha kuptim shprehjes “Lojë e bukur”. Ai mbetet i vetmi person në histori që ka fituar tre Kupa Botërore. Imagjinata dhe aftësia e tij e pakrahasueshme në fushë ka mahnitur këdo me fat. Për ta dëshmuar atë, të gjithë me një buzëqeshje në fytyrat e tyre dhe ngrohtësi në zemrat e tyre. Për sa kohë të luhet futboll, Pele do të mbahet mend dhe do të mungojë,” thuhet në letrën e dërguar nga organizmi i futbollit botëror në federatat anëtare të saj.

Urdhër që tashmë është respektuar në kampionatet kryesore të Europës, si Premier League angleze dhe La Liga spanjolle.

Klan News