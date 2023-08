Hetimet për sterilizimin, Berisha: Zhdukja e kontratës origjinale, banditizëm për të fshehur vjedhjen

10:44 20/08/2023

Zhdukjen e kontratës origjinale të koncesionit të sterilizimit, ish-Kryeministri dhe kryetari i opozitës Sali Berisha e konsideron banditizëm për të fshehur provat e vjedhjes.

Në një reagim në Facebook, Berisha akuzon ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj se ka zhdukur kontratën origjinale të koncesionit të sterilizimit dhe e ka zëvendësuar atë me një kontratë të falsifikuar.

“Zhdukja e kontratës origjinale të sterilizimit nga Beqja është banditizëm ekstrem. Ky akt ngjason me atë të vrasësit, që për të zhdukur gjurmët e krimit djeg trupin e viktimës pasi e ka ekzekutuar atë.

Të dashur miq! Kriminel me mandat ministri, anëtarë qeverie si Beqja, për të fshehur gjurmët e vjedhjeve të tij të tmerrshme, prej qindëra milionë euro me koncesionet e tij, ka zhdukur origjinalin e kontratës së sterilizimit. Zhdukja e origjinalit të kontratës së sterilizimit, por dhe kontratave të tjera nga kasaforta e ministrit, që e ka firmosur atë pasi gjendet se vetëm me sterilizimin ai ka vjedhë dhjetëra milionë euro, është një akt kriminal i shëmtuar, i ngjashëm me atë të një vrasësi, që për të fshehur vrasjen dhe zhdukur gjurmët e krimit të vet, djeg kufomën e viktimës së tij. Me zhdukjen e kontratës origjinale dhe zëvendësimin e saj me një kontratë të falsifikuar, Beqja kërkon të fshehë të gjitha klauzolat e kontratës, në të cilat është bazuar vjedhja e hapur e parave publike nga koncesionari i tij”.

Berisha e konsideron krim shtetëror zhdukjen e kontratës së sterilizimit dhe u bën thirrje qytetarëve që të ngrihen në protesta.

“Të dashur qytetar dhe qytetare, shikoni pra se kush janë ata që drejtojnë Ministritë e vendit dhe ulen në karrigen e anëtarit të qeverisë. Duke dënuar me forcën më të madhe këtë akt të rëndë kriminal shtetëror, ju bëj thirrje qytetarëve shqiptarë, që të ngrihemi sot ose kurrë kundër kësaj organizate kriminale, që quhet qeveri dhe kryesohet nga Edi Rama dhe nuk ndalet para asnjë krimi për plaçkitjen e qytetarëve shqiptarë. Vetëm revolta qytetare e qëndrueshme gjerë në dëbimin nga pushteti të këtyre kriminelëve me mandat, është rruga e vetme e shpëtimit të çdo qytetari të ndershëm dhe Shqipërisë nga kthetrat e tyre”.

Në hetimet që po zhvillohen për sterilizimin, oficerët e BKH-së nuk kanë gjetur kopjen origjinale të kontratës së koncesionit e lidhur mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Sani Service. Në fashikujt e prokurorisë është vetëm një fotokopje e kontratës koncesionare.

Në lidhje me këtë hetim që kryhet nga SPAK, janë arrestuar biznesmeni i koncesionit Ilir Rrapaj dhe ish-zv/ministri i Shëndetësisë Klodian Rrjepaj, ndërsa 6 zyrtarë të tjerë janë lënë në arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje. /tvklan.al