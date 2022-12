Hetimet për sulmin ndaj Berishës, gazetari Maçi: Çfarë ka zbuluar policia për të shkuarën e Gert Shehut

Shpërndaje







16:43 07/12/2022

Gazetari Merin Maçi ka dhënë detaje të reja në lidhje me hetimet që po zhvillon prokuroria pas sulmit ndaj kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, në protestën e 6 Dhjetorit. Maçi tha gjatë edicionit të lajmeve në Tv Klan se marrja në pyetje e personave të njohur të 31-vjeçarit Gert Shehut dhe kontaktet e tij të fundit do të shërbejnë për të zgjeruar dinamikën e hetimit të ngjarjes. Prokuroria po këqyr të gjitha pamjet filmike për të parë nëse ka pasur persona që kanë nxitur 31-vjeçarin të kryejë agresionin ndaj Berishës. Aktualisht Shehu është në spital si pasojë e hematomave të shkaktuara nga ndërhyrja e stafit të sigurisë së ish-kryeministrit Berisha. Gazetari raportoi edhe se çfarë ka zbuluar policia për të shkuarën e 31-vjeçarit.

Anjola Hamzaj: Merin a po kryen prokuroria hetime të tjera për sa i përket lidhjeve që ka ky person, pra përveç nënës së saj që i ka dhënë deklarimet e saj në polici, a janë shoqëruar të afërm të tjerë?

Merin Maçi: Marrja në pyetje e personave të njohur me 31-vjeçarin, por edhe kontaktet e fundit të tij do i shërbejnë hetimit për të zgjeruar dinamikën e ngjarjes dhe për të parë nëse ka faktorë të tjerë, të cilët mund ta kenë shtyrë Gert Shehun në ndërmarrjen e këtij akti të paprecedentë. Gjithashtu po këqyren të gjitha pamjet filmike për të parë nëse ka patur persona, të cilët mund të kenë nxitur 31-vjeçarin ndërkohë që verifikime po kryen nga ana e Policisë së Tiranës, për sa i takon edhe raportit mjekësor të paraqitur në polici nga vetë e ëma e 31-vjeçarit, teksa pritet që në orët në vijim, apo në ditët në vijim, të kryhet edhe një ekspertizë për shëndetin mendor. Nga ana tjetër 31-vjeçari vijon të mbahet në ambientet e Spitalit të Traumës. Gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar pavarësisht hematomave të shumta të shkaktuara si pasojë e ndërhyrjes nga pjesë e stafit të sigurisë së ish kryeministrit Sali Berisha dhe kreut aktual të Partisë Demokratike.

Anjola Hamzaj: Ndërkohë çfarë ka arritur të zbulojë deri më tani policia për të shkuarën e tij?

Merin Maçi: Të paktën nga verifikimet e kryera në data bazën e policisë rezultojnë precedentë, të cilat janë bërë me dije edhe nga ana e strukturave të uniformave blu. Këtu bëhet fjalë për përfshirjen e tij në fushën e narkotikëve ashtu siç e dëshmuan në fakt edhe të njohurit e tij në zonën ku banonte. Shpeshherë ai është shoqëruar nga ana e policisë, pasi konsumonte, por ka pasur edhe indice se mund të shpërndante lëndë narkotike dhe ka qenë në një arrestim vetëm disa vite më parë. Ndërkohë ka pasur një ndalim nga ana e policisë edhe për plagosje, si edhe për prishjen e qetësisë publike këto janë tre veprat për të cilat ai është paraqitur në polici në të shkuarën, por mesa duket edhe nga raporti mjekësor, por edhe nga deklarimet që ka dhënë e ëma e tij, këto janë justifikuar nga gjendja shëndetësore. Mbetet për t’u parë nëse nga veprimet e kryera nga grupi hetimor do të rezultojë diçka e tillë, pra duke konfirmuar edhe raportin mjekoligjor të lëshuar nga mjeku psikiatër, i cili ndër të tjera tregonte për çrregullime mendore të 31-vjeçarit.

Anjola Hamzaj: Nisur nga akuzat e opozitës, se Shehu është porositur për të kryer sulmin, mbetet kjo pista kryesore?

Merin Maçi: Të paktën deri në këtë fazë uniformat blu e mohojnë kategorikisht këtë përfshirje të 31-vjeçarit në strukturat blu, siç ishte dhe njëra prej akuzave, që i riu Gert Shehu mund të ketë qenë më herët agjent i policisë kriminale apo i infiltruar. Ka qenë vetë drejtori i policisë që e ka mohuar këtë fakt kategorikisht dhe të paktën deri në këto momente grupi hetimor nuk e ka një pistë të tillë që 31-vjeçari të jetë shtyrë nga forca politike apo nga persona të tjerë të cilët janë të lidhur me kah politik, pikërisht për të realizuar atë akt të paprecedentë. Do të jetë më pas hetimi që do japë përgjigje përfundimtare për të gjithë ngjarjen e rëndë që u zhvillua ditën e djeshme gjatë zhvillimit të protestës së opozitës./tvklan.al