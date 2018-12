Hetimet për vdekjen e Davide Astorit, i gjetur i pajetë më 4 Mars të këtij, kanë zhvillime të reja. Prokuroria e Firences sipas mediave italiane përfshiu në dosje dy mjekë, të cilët vlerësojnë gjendjen e sportistëve.

Ata janë pjesë e strukturave publike spitalore në Firence dhe Kaljari dhe do të hetohen me akuzën vrasje me dashje të Astorit. Pjesë dosjes është edhe mjeku i skuadrës së Cagliarit ku Davide Astori luajti para se të transferohej te Roma dhe më pas te Fiorentina. Davide Astori u shua në moshën 31-vjeçare për shkak të një ataku kardiak. Mbrojtësi u gjet i pajetë në dhomën e një hoteli në Udine ku ekipi qëndroi në prag të ndeshjes me Udinese.

Tv Klan