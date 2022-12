Hetimet për vrasjen e Edmond Papës, shoqërohen 10 persona

21:25 17/12/2022

Policia në kërkim të autorit që u largua në këmbë. Po verifikohen dy pista për ngjarjen

Edhe një ditë pas ngjarjes, lokali në rrugën “Fadil Bodinaku” ku mbeti i vrarë 49-vjeçari Edmond Papa ishte një skenë krimi. Vendi i ngjarjes u monitorua nga punonjësit e policisë për shkak se grupi hetimor kqyri edhe një herë skenën e krimit.

Një grup specialistësh të sektorit të krimeve në Policinë e Tiranës, kanë rindërtuar edhe një herë kronologjinë e ngjarjes. Sipas pamjeve filmike të përftuara nga këto kamera sigurie, autori ka mbërritur i vetëm, në këmbë dhe ka pritur viktimën para lokalit ku do të ulej. Pasi 49-vjeçari është ulur i vetëm në këtë lokal, autori është afruar dhe viktima ka tentuar të vetëmbrohet me tavllën që ndodhej në tavolinë.

Por kjo nuk e ka penguar ekzekutorin të qëllojë 9 herë me pistoletë tip Glok ndaj Papës. Më pas agresori, sipas policisë, është larguar në këmbë në rrugica dhe aty dyshohet se është ndihmuar nga persona të tjerë për t’u larguar me automjet. Edhe pse janë kryer verifikime ende nuk është krijuar identikiti i autorit, apo të automjetit me të cilin mund të jetë larguar.

Në funksion të hetimeve, janë marrë në pyetje 10 persona, dëshmitarë të ngjarjes dhe familjarë të viktimës. Dëshmitarët kanë treguar që kanë parë një person të maskuar që është afruar dhe ka qëlluar ndaj Papës, ndërsa familjarët kanë rrëfyer mbi të shkuarën e viktimës.

Sipas të afërmve, Papa ka kryer 7 vite burg në Greqi për trafik të lëndëve narkotike dhe ishte i skeduar në Angli po për të njëjtën vepër penale. Nisur nga këto të dhëna, policia ka ngritur menjëherë pistën e vrasjes për ndonjë konflikt të mundshëm si pasojë e prishjes së pazareve të drogës. Por hetuesit nuk janë mjaftuar pasi kanë nisur verifikimet nëse viktima kishte edhe ndonjë tjetër konflikt për pronat. Kjo pasi Edmond Papa ishte posedues i disa pronave në Ksamil, dhe pronar i një hoteli të njohur në Sarandë.

