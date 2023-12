“Hetimi nuk do ndalet deri te personi i fundit”, komunikimi i Fundos me SPAK për inceneratorin e Tiranës

23:30 11/12/2023

Gazetari Elvi Fundo tregoi në “Opinion” se përmes një komunikimi direkt me një person nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar sa i takon aferës së Inceneratorit të Tiranës ka zbuluar se dosja aktuale është vetëm pjesa e parë e hetimit.

“Më është thënë zyrtarisht, dosja është vetëm pjesa e parë e hetimit, kjo që ka shkuar në gjykatë që ka të bëjë me procedurën, ndërkohë që në SPAK janë e qindra faqe dokumente që po verifikohen dhe do verifikohen një më një. Të gjitha dokumentat që janë marrë nga unë, nja 600 e ca ka çuar Belind Këlliçi. Hetimi nuk do ndalet deri tek personi i fundit. Kështu më është thënë. Janë mbi 1 mijë faqe të tjera në verifikim”, u shpreh Fundo.

Më tej ai theksoi se Klodian Zoto ndodhet në Tiranë, ndërsa Mirel Mërtiri që cilësohet ndryshe “truri i aferës” është në Austri.

“Ajo që është e rëndësishme dhe e dhimbshme është se sot Klodian Zoto është në Tiranë dhe vjen vërdallë ditë e natë. Ai Mirel Mërtiri vazhdon me lekët tona rri në Austri. Një shtet i tërë nuk na gjetka dot dy palaço që mashtruan, El Chapo-n e kapën për 6 muaj. Nuk mund të marrë Mërtiri strehim politik.”/tvklan.al