Hetimi për inceneratorët, Berisha: 420 milionë Euro janë marrë për 3 djegësa, asnjëri nuk punon

11:17 18/02/2022

Në një takim me banorët e Maqellarës, Berisha gjatë fjalës së tij ka denoncuar sërish përsa i përket hetimit për inceneratorët. Gjatë fjalës së tij, ish-Kryeministri i vendit është shprehur se “në krye të kësaj afere qëndron Edi Rama”.

Sali Berisha: Vij këtu sot me bindjen time të plotë se mbështetja juaj për Premtim Kryemadhin, njërin nga bijtë e përkushtuar të Dibrës, familjar, zyrtar i ndershëm dhe i përkushtuar, njeri të cilin demokratët e Dibrës e zgjodhën me votën e tyre të lirë. Vota juaj do të kthehet në shërbim për ju. Premtim Kryemadhi do të jetë një shërbëtor i bindur i juaji për t’u marrë me të gjitha problemet tuaja. Zgjedhjet lokale të 6 Marsit në 6 bashkitë e vendit janë një provë e madhe, jo vetëm për kryebashkiakët që do të zgjidhen, por edhe për opozitën e vërtetë shqiptare në tërësi. Ata mbartin mesazhin e fillimit të një ndryshimi të madh, ata mbartin farën e shpresës për të cilën ka sot nevojë më shumë se për çdo gjë tjetër familja shqiptare. Ne jemi një shoqëri në shpërbërje ku të rinjtë largohen nga familja. Lanë prindërit vetëm dhe marrin rrugë pa ditur se cila do të jetë e ardhmja e tyre. Çfarë po ndodh këto 8 vite? Çfarë mbështetje keni marrë ju? A e dini ju se nuk ka qeveri në botë që nuk mbështet e subvencionon prodhimin e fermerëve?! Nuk ka qeveri që nuk financon naftën, plehrat dhe inputet?! Askush nuk humbet, kurse kjo qeveri e cila e ka synimin të pasurohet vetë dhe të plaçkisë pronën publike. Kjo është një politikë kriminale ndaj jush. Ka dy muaj që ziejnë televizionet për djegësat. 420 milionë janë marrë për 3 djegësa, sot asnjëri nuk punon. Me thasë kanë vjedhur, askush me në krye kryeministrin sepse që të marrë kush paratë e buxhetit, nuk ka shqiptarë që mund t’i prekë pa firmën e kryeministrit. Tani kanë krijuar Komisionin Hetimor, e tani merret SPAKU, SKAPI që merret për të mbylluar çështjet. I mbyllën, por sërish filluan punimet për Komisionin Hetimor, kur i denononcova u detyruan ta rikthejnë përsëri, thjesht për luftë me njëri-tjetri./tvklan.al