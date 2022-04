Hidhet shorti i Botërorit 2022

20:07 01/04/2022

Spanjë-Gjermani është ndeshja më tërheqëse në grupe

Spanjë-Gjermani është sfida më tërheqëse e fazës së grupeve të Botërorit 2022. Shorti i hedhur të premten në Doha i vendosi së bashku dy ekipe që e kanë fituar trofeun më parë. Në Grupin E janë edhe Japonia e fituesja e përballjes interkontinentale mes Kosta Rikës dhe Zelandës së Re.

Holanda shmangu një nga ekipet e forta të vazos së parë, duke u pozicionuar në Grupin A ku është vendi organizator Katari, por nuk do ta ketë të lehtë me kampionin e Afrikës, Senegalin.

Franca kampione në fuqi ka si kundërshtar më të fortë Danimarkën. Brazili një pretendet për trofeun si pengesë më të fortë ka Zvicrën, por nuk duhet nënvlerësuar edhe Serbia e Kameruni, duke e kthyer një grup të interesant. Argjentina do të luajë me Meksikën dhe Poloninë.

Belgjika është më me fat ku përveç Kroacisë ka si kundërshtar edhe Marokun e Kanadanë që kthehet pas 36 vitesh. Anglia është në Grupin B me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranin. Faza finale e Botërorit do të nisë më 21 nëntor dhe do të zgjasë deri më 18 Dhjetor.

Takimet do të luhen në 8 stadiume ku 7 prej tyre janë ndërtuar enkas për këtë turne.

Tv Klan