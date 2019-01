Higuain kalon te Chelsea

Gonzalo Higuain do të luajë te Chelsea, ndërsa Krzysztof Piatek do të vijojë karrierën te Milan. Një kampionat i ri për Higuain, Premier League.

Te Milan nuk gjeti ambientin e duhur për të dhe vendosi të provojë këtë aventurë. Te Chelsea do të bashkohet me Maurizio Sarri, trajneri i tij te Napoli ku pati edhe momentin më të mirë në karrierë me 36 gola të realizuar në sezonin e 2015-2016.

Largimi i Gonzalo Higuain i hapi rrugën afrimit te Milan, polakut Krzysztof Piatek, i cili zhvilloi vizitat mjekësore. Sulmuesi 23-vjeçar u transferua nga Genoa ku në fazën e parë të kampionatit realizoi 13 gola.

Një e dhënë e mirë, pasi u ambientua me futbollin italian në pak muaj. Për Piatek janë paguar 35 milionë Euro.

