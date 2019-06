Hila: Protesta u organizua nga një strukturë e PD

Kryetari i shkarkuar i Bashkisë së Vaut të Dejës është mbrojtur duke thënë se protestën, gjatë së cilës u dogj KZAZ -ja numër 6 nuk e ka organizuar Bashkia, por Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë, një strukturë kjo e ngritur nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj.

“Unë nuk e kam dëgjuar. Unë nuk kam asnjë lloj informacioni, por di që protestat në Vaun e Dejës kanë qenë të qeta dhe nuk ka pasur incidente. Protesta e djeshme nuk është organizuar nga Bashkia e Vaut të Dejës, por nga Aleanca për Mbrojtjen e Demokracisë të Vaut të Dejës. Unë e them me përgjegjësi të plotë se nuk jam marrë me organizim të protestës. Porositë kanë qenë që protestat të jenë të qeta dhe paqësore. Unë jam Kryetar i Bashkisë i zgjedhur. Nuk kam qenë pjesë e protestës. Të gjithë ata kanë protestuar si qytetarë të lirë. Ata kanë të drejtën e tyre. Aq më tepër kemi një dekret të presidentit dhe çdo njeri ka të drejtën e tij. Të gjitha kanë qenë jashtë orarit të punës. Ministri është dezinformuar në raport me kryetarin e Bashkisë”.

Pas kësaj deklarate reagoi edhe Kryeministri Edi Rama, i cili në një postim në Twitter iu drejtua Bashës me këto fjalë: “Artist, dil jepi xhevap Zef Hilës që tha shkollën e dogje ti me atë fotokopjen e shëmtuar të enveristëve më kokëboshë të 91shit, Aleanca e Demokratëve a si e quan ti! Dil Artist, se është koha të marrësh përgjegjësi për dyfytyrësinë e javës së fundit, hidh gurin e fshih dorën”.

