Hiqmetja nga Tirana: Ime më s’fliste kurrë kot, ishte nikoqire! Babai i thoshte ah ti kokë boshnjaku

14:32 15/04/2023

Këtë të Shtunë në emisionin e mëngjesit “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan telefonuesit kanë shprehur se cilat cilësi kanë trashëguar nga prindërit e tyre.

Hiqmetja nga Tirana ka rrëfyer se nga e ëma ka marrë kokëfortësinë, duke shtuar se dhe burri i saj ja vinte shpesh në pah. Ajo thotë se e ëma ishte me origjinë nga Bosnje-Hercegovina e se nuk kishte shumë arsim, por megjithatë Hiqmetja e kujton si një grua të mençur e që rriti më së miri 7 fëmijë.

Hiqmetja: Unë jam shumë e emocionuar, sapo e pashë, u ula këtu dhe thashë do të flas. Dy prindërit e mi kanë qenë njerëz punëtore, na kanë rritur me halle shumë. Ju e dini sistemin tjetër si ka qenë.

Aldo: Si çdo brez, secili ka të vetët

Hiqmetja: Nënës time i kam ngjare nga mënyra e të gatuarit, dashuria që ajo na dhuronte ne, e kështu përpiqem t’ua dhuroj fëmijëve të mi, nipave e mbesave. Nëna ime nuk ka pasur ndonjë arsimim kushedi se çfarë e pavarësisht nga kjo ajo ka qenë një grua shumë e mençur e me thënë të vërtetën nuk fliste kurrë kot. Megjithatë baba im nuk e di pse i thoshte nganjëherë, se ajo kishte origjinën nga Bosnja: Ah ti kokë boshnjaku! Ishte shumë këmbëngulëse në gjëra dhe nuk kishte si të bënte ndryshe duke pasur 7 fëmijë, 5 djem e 2 vajza. Bobo të martohen e të mos kenë fjalë…

Aldo: Vajzat atëherë ishin hall.

Hiqmetja: Ishin hall! Këtë këmbënguljen e asaj e kam trashëguar dhe unë pasi im shoq tani nuk jeton më, por kur ishte më thoshte booo si i ke ngjarë sat ëme, tamam kokë mushke. Baba im ka qenë një njeri i ditur, i ndihmonte shumë durrsakët dhe di që shtëpia ime ishte me qytetarë e fshatarë e ai i ndihmonte se ishte shumë i mençur. Fëmijët e mi them kanë marrë talentin se unë shkruaj libra, vajza them e ka marrë këtë e nga gjyshi vet ka marrë avokatinë. Edhe djalin e kam të suksesshëm në Itali, kanë marrë atë elokuencën e të folurit./tvklan.al