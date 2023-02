Histori Shqiptare nga Alma Çupi – Përmet – Strëmbec/ Çifti lë Tiranën për fshatin me 13 banorë – 12 Shkurt 2023

12 Shkurt 2023

“Flinim jashtë, gatuanim jashtë”, historia e çiftit që la Tiranën për Strëmbecin e Përmetit

Eva dhe Gramoz Jaçe janë familja e 13-të në fshatin Strëmbec të Përmetit ku është drejtuar “Histori Shqiptare” në Tv Klan. Prej disa vitesh, ata janë larguar nga Tirana për të ndërtuar një jetë në fshat, në shtëpinë e trashgëuar nga babai i Gramozit.

Gramozi tregon se hasi paragjykime nga të afërmit që thoshin se ai po ikte në fshat për shkak të gjendjes ekonomike, por në të vërtetë ishte një dëshirë e madhe për t’u kthyer në vendlindje. Eva e ndoqi pas të shoqin në një vend që nuk e njihte, në një shtëpi të pabanuar që të dy punuar për 2 vite që ta kthenin në një fole, ku sot ngrihet një bujtinë.

Gramoz: Pata një nostalgji dhe vija re në Tiranë, sa herë që dilja stres direkt. Edhe gjumi që flije, e kishe stresin në gjumë.ato makinat, trafiku… kurse këtu kam ndenjur në qetësi. Më zuri dhe korona, u bëmë keq të dy kur jemi sëmurur. Pasi kaluam koronën pastaj, e kaluam por me vështirësi shumë keq. I them nuses kam qejf të iki në fshat fare, ikim përgjithmonë, e lëmë Tiranën fare. Në fillim mbeti kështu si e habitur, “e ke vërtet më tha mua?” Po. i thashë, “ku të vesh ti do vij dhe unë s’kam çbëj, do të të ndjek ku të duash ti”, tha. Po a bën dot se ti je mësuar në Tiranë se unë kam qenë fshat.

Eva: Nëse e kam me dëshirë dhe nëse ti ndihesh mirë, ikim që nesër i thashë.

Alma Çupi: Erdhët ditën e parë. Më kujtoni momentin e parë kur erdhët.

Gramoz: Ishte një… nuk u trembëm, vumë dyshekun dhe fjetëm këtu. Ishte e pabanueshme shtëpia, thjesht e pastruam, e rregulluam kështu kot, lanim sytë përjashta në një çezmë, mbushnim ujë në një çezmë aty, lanim sytë, merrnim ujë për të gatuar, gatuanim përjashta në tenxhere, çdo gjë jashtë, si në kohën e qëmotit.

Alma Çupi: Eva, në ato the “obobo ç’i bëra vetes?”

Eva: E thashë.

Alma Çupi: Të mungonin shumë gjëra?

Eva: Shumë, por e shikoja që Gramozit i pëlqente, ndihej mirë dhe thashë forca tani se duhej bërë kjo që u nis që të ndihet më mirë akoma.

“Natën e parë nuk mbyllja dot derën”, me lot në sy e moshuara rrëfen vetminë pas humbjes së bashkëshortit

Vitori Janollari, është një banore e moshuar e Strëmbecit, një fshati në Përmet me vetëm 13 familje. Nënë Vitoria thotë për “Histori Shqiptare” në Tv Klan se pas vdekjes së bashkëshortit jeton e vetme në një shtëpi të madhe, fëmijët i ka larg por ajo nuk pranon ta lërë shtëpinë. Në këtë shtëpi të vjetër ajo rrethohet nga një kopsht i bukur me lule, mobilie të vjetra dhe shumë kujtime.

E qeshur, me derën e madhe gjithnjë të hapur për këdo që dëshiron të hyjë dhe biseda gazmore, nënë Vitoria rrezaton mirësinë e grave të këtij fshati. Në një bisedë me gazetaren Alma Çupi, së cilës i tregon se shtëpitë e rrënuara pranë, dikur të banuara sot janë bosh, i mbushen sytë me lot ndërsa kujton humbjen e bashkëshortit.

Alma Çupi: Po nuk ke frikë vetëm?

Vitori: S’kam frikë fare. Shikoj çdo ditë që më ka hequr Perëndia frikën, atë them. Vdiq burri, ndenji 15 ditë çupa, ndenji dhe motra as 15 ditë, pastaj atë natën e parë e kisha shumë të vështirë, nuk mbyllja dot derën e shtëpisë. Do mësohem, thashë unë, siç janë mësuar të tëra. Pastaj një herë, dy herë sa u ambientova tani këtu rri vetë.

Alma Çupi: Nuk e lëshon shtëpinë.

Vitori: Do më shpien ata me zor në Përmet, po dale dhe ca. Do më shpien.

Alma Çupi: Nuk do të lënë të rrish këtu.

Vitori: Jo e di, po ta shtyj dhe ca them unë. Me të shtytur vajti kjo punë./tvklan.al