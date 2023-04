Historia e dueleve anglo-spanjolle

23:43 20/04/2023

Rruga e Pep Guardiolës drejt finales së Ligës së Kampionëve kalon sërish nga Madridi. Manchester City siguroi për herë të tretë radhazi në raundin gjysmëfinal dhe e dyta radhazi kundër skuadrës madrilene.

Një histori që nuk flet në krahun e duhur për ekipin nga Premier League, pasi sezonin e shkuar u eliminua vetëm pas shtesave. Kjo do të jetë hera e katërt që Guardiola gjen në këtë raund të Champions, Real Madrid, me bilancin që flet në favor të spanjollëve, dy fitore dhe një humbje, e cila e kurorëzoi 52-vjeçarin kampion me Barcelonën në vitin 2011.

Por tashmë është gati një tjetër faqe e historisë. Madrilenët duan të fitojnë trofeun e 15-të të Ligës së Kampionëve, ndërsa City të parin, mision që i është ngarkuar Pep Guardiolës.

Për më tepër, rivaliteti do të jetë edhe në stol, mes tij dhe Carlo Ancelottit. Ish-trajneri i Bayern Munich dhe Barcelonës ka fituar 100 duele në këtë kompeticion, ndërsa italiani 108, shifra që kërkohen të thellohen.

Real Madrid ka luajtur 32 gjysmëfinale në 68 sezonet e Kupave të Europës, duke u eliminuar në 15 raste dhe kaluar në finale në 17 të tjera.

