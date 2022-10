Historia e Harvey Weinstein në filmin ‘She Said’

23:16 15/10/2022

Aktorët Carey Mulligan dhe Zoe Kazan të cilët luajnë gazetarët që zbuluan skandalin e ngacmimeve seksual të Harvey Weinstein në filmin e ri “She Said”, u shfaqën në tapetin e kuq për premierën në Festivalin e Filmit në Londër.

Filmi bazohet në librin e vitit 2019 me të njëjtin emër në lidhje me hetimin e New York Times mbi pretendimet për sjellje të pahijshme seksuale nga Weinstein, atëherë një nga producentët më të mëdhenj në Hollywood. Mulligan dhe Kazan luajnë Megan Twohey dhe Jodi Kantor, të cilat e shkruan librin dhe fituan çmimet Pulitzer për raportimin e tyre.

Disa nga gratë që kanë akuzuar e Weinstein si ish-asistentja e tij Zelda Perkins dhe kolegia e saj Rowena Chiu u shfaqën në premierë përkrah yjeve të filmit.

Chiu tha se duke parë historinë e saj në ekranin e madh u ndje “konfuze”.

“Ka një përzierje të tërë emocionesh, ndihesh i trishtuar për këtë, ndihesh i zemëruar për këtë, ndihesh disi i habitur që ka kaq shumë njerëz që interesohen për të dhe është bërë një fenomen kaq i madh“, tha ajo.

Pas publikimit të historisë së Times, rreth 100 gra akuzuan për sjellje të pahijshme seksuale nga Weinstein.

Weinstein, i cili ka mohuar të ketë pasur marrëdhënie seksuale pa pëlqim me dikë, u dënua në Nju Jork në mars 2020 me 23 vjet burg për përdhunim dhe sulme seksuale.

Klan News