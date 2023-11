Historia e patreguar e Arlindit: Babi u sëmur në moshën 18-vjeçare nga Parkinsoni

18:45 07/11/2023

Ueda dhe Arlind triumfuan në edicionin e parë të “Love Island Albania” duke dhuruar emocione të forta. Lidhja e tyre nisi në spektaklin e dashurisë në Tv Klan, një rrugëtim që u ndoq nga publiku dhe familjet e tyre.

Në intervistën e tyre të parë të përbashkët pas përfundimit të spektaklit, Ueda dhe Arlind rrëfejnë për “Rudina” planet për të ardhmem. Ueda shpreh dëshirën për të lënë Anglinë dhe të shpërngulet në Gjermani për të jetuar me Arlindin dhe prindërit e tij.

Arlindi, i cili jeton prej thuajse 30 vitesh në Gjermani ku ka edhe bizneset, zbulon më shumë detaje për familjen e tij. Në “Love Island Albania” ai ka rrëfyer se babai i tij është i sëmurë dhe rrëfen për herë të parë anën e patreguar të historisë.

Arlind: Vështirësia më e madhe që ka qenë aty dhe presioni më i madh që kam pasur unë aty është që i kam pasur vetëm. I kam të dy shumë të moshuar, unë kam ardhur shumë vonë. Ka qenë një histori shumë e dhimbshme, e kam prekur një çikë se unë kam ardhur si individ dhe unë s’kam dashur shumë të jap se kemi vuajtur fundja fare të gjithë në mënyrat e veta. Ka qenë vështirësia që kanë qenë vetëm, ato s’janë mësuar. Unë e kam babin të sëmurë me Parkinson. Që 18 vjeç m’u sëmur dhe Parkinson, për ata që nuk e dinë janë dridhje, nuk kontrollon dot muskulaturën dhe isha i detyruar që të bëhesha unë shtyllë shtëpie me atë kuptim. Babin e kam pasur shumë pozitiv, është unikat. Me këtë rast, ju dua shumë.

Rudina Magjistari: I ke bërë të lumtur kam përshtypje. Të kanë ndjekur nga ekrani, janë emocionuar me ty. Ke performuar bukur siç ata do të kishin dashur dhe mbi të gjitha, po shkon çift tani.

Arlind: Më kanë përqafuar dhe më kanë dhënjë kurajë shumë të madhe. Kanë qenë gjithmonë një shtysë në jetën time që nuk e kam pritur kurrë, në çdo lloj lëvizjeje, në çdo lloj investimi kanë qenë gjithmonë pro. Normalisht që ka vështirësi, ka edhe gjëra që nuk ecin se s’i planifikon në jetë por shyqyr Zotit mua më kanë ecur ca punë dhe janë krenarë. Kur kam hyrë këtu, problemi i madh është që 3 muaj, ata sikur edhe një harxhë, makina, janë të detyruar të lëvizin, mami i është përkushtuar babit, ta ruajë. Mua më binin gjëra për të blerë harxhet, në momentin që merrja mamin bëja gjërat që duheshin për shtëpi përveçse punoja që isha dhe i angazhuar me bizneset. Kjo më ka vrarë shumë shpirtërisht aty brenda, kam qenë shumë nën presion, kam pasur shumë vuajtje e siklet se nuk e dija se si… sepse s’jam mësuar.

Rudina Magjistari: E bëjnë pa ty se ke qenë ndihmë shumë.

Arlind: Gjithmonë më kanë thënë trego vetveten, kanë qenë fjalë që i kam mbajtur gjithmonë në zemër. Trego veten, gjithmonë vetveten, do ia dalësh dhe do vish me një gocë që e meriton ashtu si e ke shpirtin./tvklan.al