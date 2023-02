Hitparade i absurdit shqiptar: Buka peshohet me peshore të madhe për njerëz

21:11 17/02/2023

Sot është 15 vjetori i pavarësisë së Kosovës, një ngjarje e shënuar për ccdo shqiptar. Kjo datë nuk ka sesi të mos kujtohet edhe në nisje të emisionit “Stop”.

Më pas u transmetuan disa video me humor. Në Kukës buka peshohet me peshore të madhe për njerëz. Një dyqan jepet me qira, por në të është shkruar “dyqeni”.

Në Shkodër gomat e makinave janë hedhur në kazanet e plehrave. Makina e Arben Ahmetajt është shkruar sipër me nofkën e tij publike “tigri”./tvklan.al