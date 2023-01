Hodhi në lumë foshnjën e saj, vihet në pranga 32 vjeçarja në Shkodër

11:10 07/01/2023

Një 32 vjeçare e quajtur Orjana Gremi është vënë në prangat e policisë në Shkodër pasi kishte hedhur foshnjën e saj në lumin Kir.

“E hodha sepse nuk kisha mundësi ta mbaja”- i ka thënë 32 vjeçarja policisë së Shkodrës.

Policia bën me dije se trupi i pajetë i foshnjës u gjet në orët e para të mëngjesit të sotëm në vendin e quajtur Postribë.

Sipas gazetares së Klan News Emi Kalaja, 32 vjeçarja ishte e pamartuar dhe kishte dalë nga materniteti i Shkodrës në datën 4 Janar të këtij viti. Mendohet se foshnja e lindur në datë 30 Dhjetor 2022 është hedhur në lumë dy ditë para se të gjendej dhe kanë qenë murgeshat e kishës që kanë njoftuar policinë.

Foshnja është gjetur në ujërat e lumit Kir i mbuluar me batanije dhe plastmasë, shton gazetarja ndërsa autorja me origjinë nga Fieri ishte shprehur më parë se do e kryente këtë akt pasi nuk kishte ku ta linte fëmijën. Mësohet se e reja jetonte me familjen e dajës. Foshnjës së gjinisë mashkulll nuk i është regjistruar atësia.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Hodhi në lumin Kir foshnjën e saj, vihet në pranga për vrasje, 32-vjeçarja.

Strukturat Hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, bazuar në inteligjencën informative, se mbrëmjen e djeshme, një shtetase dyshohet se kishte braktisur foshnjën e saj, të seksit mashkull, të lindur më datë 30 dhjetor 2022, dhe mund ta hidhte në lumin Kir, kanë organizuar punën për verifikimin e këtij informacioni të marrë.

Si rezultat i kontrolleve të ushtruara nga shërbimet e Policisë, gjatë mbrëmjes së djeshme dhe orëve të para të mëngjesit të sotëm, në vendin e quajtur Postribë, në lumin Kir, u gjet i pajetë, trupi i foshnjës së 32-vjeçares e cila e kishte hedhur atë në lumë gjatë natës.

Shërbimet e Policisë kanë shoqëruar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, shtetasen O. G., 32 vjeçe, banuese në fshatin Myselim.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore, të kryera në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, u bë arrestimi në flagrancë i kësaj shtetaseje, për veprën penale “Vrasja me dashje”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme./tvklan.al