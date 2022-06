Homazhe për ish-Presidentin Nishani, Balla: Tregoi vlerësim maksimal për Kushtetutën dhe respekt ndaj institucioneve

11:33 02/06/2022

Deputetët e mazhorancës kanë kryer homazhe në nder të ish-Presidentit Nishani. Të kryesuar nga kreu i grupit parlamentar, Taulant Balla, ata u shprehën ngushëllimet familjarëve të Nishanit. Balla u shpreh se Nishani gjatë detyrës që ushtroi si President i Republikës ka patur momentet e duhura kur ka treguar vlerësim maksimal për Kushtetutën dhe respektin ndaj institucioneve.

“Bashkë me kolegë ministra dhe deputetë kemi qenë sot në institucionin e Presidentit të Republikës për të dhënë lamtumirën e fundit, një shtetari të respektuar si Bujar Nishani. Kam pasur mundësinë të punojmë së bashku edhe si kundërshtarë politikë. Ne Kuvendin e Shqipërisë jemi zgjedhur të dy në të njëjtën kohë në vitin 2005. Do ruaj gjithmonë respektin për Bujar Nishanin, kundërshtar, por natyrshëm edhe një personalitet do e quaja unë që erdhi nga fusha ushtarake, por që diti të tregojë disa herë me radhë respektin ndaj Kushtetutës dhe institucioneve të vendit. Nuk është ky rasti për t’i përmendur, por mendoj që gjatë ushtrimit të tij të detyrës së rëndësishme si President, Nishani pati momentet e duhura kur tregoi vlerësimin maksimal për Kushtetutën, respektin ndaj institucioneve. Natyrshëm i shpreh bashkë me kolegët e mi deputetë, ministra, përfaqësues të tjerë të PS ngushëllimet tona më të sinqerta familjes Nishani. Nuk qe e shkruar që Bujari t’ia kalonte edhe një herë një beteje të rëndësishme për jetën. Vlerësimi ynë do të mbetet gjithmonë maksimal dhe besoj që të gjithë qytetarët shqiptarë i bashkohen ngushëllimeve tona në këtë ditë zie kombëtare”, u shpreh Balla për mediat jashtë ambienteve të Presidencës./tvklan.al