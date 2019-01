Horoskopi 1 Janar 2019

Dashi-Viti i ri nis me Marsin si planetin dominues, duke qëndruar në shenjën tuaj deri muajin tjetër. Mos u shqetësoni për çfarë nuk mundët të mbaronit, prioritet tani është të nisni diçka të re dhe interesante.

Demi-Premtojini vetes që teksa viti i ri nis nuk do të mërziteni me njerëzit që ju drejtojnë në rrugë të gabuar. Më e rëndësishmja është që t’i premtoni vetes se nuk do të mërziteni me veten nëse nuk arrini dot të mbani premtimet.

Binjakët-Shanset janë që të merrni pikërisht atë që dëshironi ditët e para të vitit. Problemi qëndron se ndoshta ata që ju rrethojnë nuk duan të njëjtën gjë. Mos u shqetësoni, të tjerët nuk do të mund t’ju ndalojnë.

Gaforrja-Planetet sugjerojnë që 2019-ta do të jetë një vit ku pozicioni që do të merrni në botë, do të ndryshojë për më mirë. Përcaktoni prioritetet që keni, sidomos në aspektin profesional dhe qëndroni në gadishmëri për t’i përmbushur.

Luani-Bëni diçka krijuese sot, diçka që do t’ju japë mundësi për të çliruar të gjithë energjinë e akumuluar. Kjo është koha perfekte për të planifikuar pushimet e radhës, ndonëse nuk mund t’i merrni që tani.

Virgjëresha-Kohët e fundit keni debatuar shumë shpesh me miq e familjarë për arsye të kota dhe kjo është diçka që duhet zgjidhur. Kur bëhet fjalë për të bërë gjëra në grup, ose pranoni ndihmën dhe mendimin e të tjerëve, ose zgjidhini vetë.

Peshorja-Mënyra sesi do të veproni ditën e parë të vitit do të ndikojë dhe përcaktojë sesa të mira dhe të forta do të jenë marrëdhëniet për gjysmën e parë të 2019-s. Kërkoni gjithmonë për zgjidhje me kompromis, edhe kur jeni të bindur se mënyra juaj është më e mira.

Akrepi-Nuk keni asnjë arsye për të qenë të trishtuar për atë që ka ikur sepse diçka më e mirë është rrugës. Mjaft u ndjetë të keqardhur për veten dhe filloni të bëni gjëra që do t’ju bëjnë të lumtur. Fatin e keni në dorë.

Shigjetari-Bëni diçka të re sot, diçka që do t’ju frymëzojë për të qenë më të mirë dhe më pozitivë nga e shkuara. Një pjesë e juaja mund të ketë dyshime që nuk do t’ia dilni, por është pikërisht kjo anë që duhet të injoroni. Nuk ka asgjë të pamundur.

Bricjapi-Nëse dikush bën diçka që nuk ju pëlqen sot, mos u hiqni sikur nuk ju prek. Mënyra si do të silleni do të pasqyrojë të gjithë vitin e ri që sapo ka nisur. Tregohuni të qartë dhe sigurohuni që t’ju dëgjohet zëri.

Ujori-Duhet të bëni më shumë zhurmë. Sigurisht secili ka mendimet e veta, por opinionet tuaja janë më të çmuara, sepse në to ka shumë mendime. Bota ka nevojë t’ju dëgjojë zërin.

Peshqit-Me nisjen e vitit të ri, çështje që lidhen me financat do të jenë në majë të axhendës tuaj. Me Marsin që lëviz në shenjë, nuk do të jeni në gjendje që t’ia lini gjithçka në dorë fjalëve, por do të duhet të veproni. Bëni gjithçka që mundeni për të arritur qëllimet që keni.//tvklan.al