Horoskopi 1 Janar 2022

09:30 01/01/2022

Dashi-Ditë jo shumë e qëndrueshme do jetë kjo e sotmja. Gjërat po nisin të bashkohen në një marrëdhënie. Besimi do të jetë në nivelin më të mirë. Kjo është vetëm një fazë fillestare, prandaj bëhuni gati për t’i marrë gjërat më ngadalë.

Demi-Nuk duhet të rrezikoni sot sepse situata sa vjen e mund të ndërlikohet tej mase. Ju jeni duke hyrë në një fazë të re pjekurie tani dhe kjo do të thotë vendime më të vështira, por gjithashtu do të ndjeni një ndjesi më të madhe lirie se kurrë më parë.

Binjakët-Harmonia dhe paqja do të mbizotërojë sot, ndërsa largoni vëmendjen nga detajet e vogla. Lejoni faljen dhe bamirësinë në jetën tuaj. Zgjidhja paqësore e një situate mund t’ju kërkojë të ndërmerrni rrugën e vështirë. Sot veprimet do të flasin më shumë se fjalët.

Gaforrja-Po hyni në një periudhë të re të jetës suaj. Para se të filloni ndonjë projekt është më mirë të keni një plan, sepse nuk do të shkoni askund pa një të tillë. Koha mund të jetë një pengesë, prandaj përdorni disa taktika krijuese për të mbajtur gjërat që të rrjedhin pa probleme.

Luani-Shumë gjera kanë për të ndryshuar rrënjësisht. Energjia juaj ka nevojë për një nxitje, por jo për llojin fizik apo emocional. Për të ushqyer mendjen tuaj, kërkoni një stimulim intelektual. Idetë e diskutueshme dhe perspektivat e pazakonta do t’ju detyrojnë të mendoni gjërat në një mënyrë të re.

Virgjëresha-Shpesh do t’ju duket sikur jeni nëpër ëndrra nga të cilat nuk doni të zgjoheni. Luksi dhe tepria kanë vendin e tyre në jetën tuaj, por jo vetëm në këtë kohë. Në planin afatgjatë, duke e bërë jetën tuaj më interesante. Keni nevojë që në jetën tuaj të ketë më shumë emocion.

Peshorja-Te shkuarën e hidhur duhet ta harroni përgjithmonë. Besimi ndaj jush po rritet me ritme të shpejta. Ju do të keni një ndjenjë të fortë të qartësisë rreth asaj se ku doni të shkoni dhe kë doni në jetën tuaj. Ju duhet të merrni vendime të rëndësishme.

Akrepi-Sfida të mëdha po dalin para jush. Gjithë energjia juaj duhet të drejtohet nga e ardhmja, duke i mbajtur gjërat që të lëvizin përpara dhe duke mos shikuar prapa. Për të shtyrë veten filloni të bëni plane. Kështu përfshihen edhe financat. Ju duhet një plan për të shpenzuar.

Shigjetari-Heshtja do të jetë armiku më i madh. Veprimet e habitshme të një shoku do t’ju lënë gëzojnë. Për të parë një mënyrë më të mirë dhe për të trajtuar sfidat tuaja të ardhshme, vëzhgoni jetën e një njeriu të mençur. Festat janë ende rrotull, ndaj përfitoni prej situatës.

Bricjapi-Parashikohet të jetë një ditë me emocione të mira. Disa përmirësime të dukshme do të ndodhin në jetën tuaj sentimentale. Gjërat po lëvizin ngadalë në një marrëdhënie të re. Fjalët e të tjerëve mos i merrni parasysh.

Ujori-Bëni çdo përpjekje për të ulur tensionet. Prej kohësh keni ecur me nxitim. Ka ardhur momenti që të ngadalësoni pak. Nuk ka asnjë kuptim në vazhdimin e këtij ritmi. Jepini vetes kohë për të vënë re progresin që keni bërë.

Peshqit-Jupiteri ndryshon shenjë dhe hyn në shtëpinë tuaj. Kaloni më shumë kohë mes njerëzve të dashur. Do të shikoni se kjo kohë do të jetë e fituar. Energjia pozitive merret kur qëndroni me njerëz pozitivë. Me financat gjërat do të vijnë duke u stabilizuar./tvklan.al