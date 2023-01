Horoskopi 1 Janar 2023

12:02 01/01/2023

Dashi – Teksa nis 2023, ambiciet tuaja pësojnë një ndryshim të ngadaltë. Dëshironi që gjërat të jenë ndryshe. Dhe ndonëse forca që po ju drejton për të kërkuar mundësi të reja është e vogël për tani, do të rritet. Mund të jeni duke kërkuar diçka që premton një fillim të ri.

Demi – Nëse jeni përfshirë në gëzimin e një mbledhjeje shoqërore ose romance, kjo do të përcaktojë fillimin e 2023 dhe t’ju bëjë vigjilentë për mundësitë përpara jush. Kjo fundjavë ka një lidhje të fuqishme Venus-Pluton kështu që dikush do të jetë shumë këmbënngulës dhe nuk do të heqë dorë edhe nëse ju thoni jo. Mund të dorëzoheni, por nuk do t’ju sjellë asnjë të mirë.

Binjakët – Mund të besoni se çdo gjë është e mundur, sidomos kur vjen puna te realizimi i një qëllimi apo ambicieje. Keni kufij si kushdo tjetër, ndaj më e mira është që mos t’i vendosni shumë lart synimet tuaja. Nëse planifikoni me kujdes dhe keni një ide të qartë të asaj që doni, jeni në një pozicion më të mirë për ta arrirë.

Gaforrja – Nëse intuita ju thotë që të shihni mirë detajet, duhet ta ndiqni. Lidhja e Mërkurit me Neptunin e mjegullt thërret për konfirmime të detajeve për të shmangur situatat e sikletshme. Edhe pse mund të keni një kujtesë të shkëlqyer, ky aspekt astrologjik ndikon në keqkuptime dhe gabime.

Luani – Nëse ndiheni i frustruar, duhet që me doemos të bëni një aktivitet fizik. Me nisjen e Vitit të Ri, do të kuptoni se për t’ia dalë mbanë, keni nevojë për njerëz të tjerë. Të bëni gjithçka vetëm nuk do t’ju çojë përpara. Nëse ndieni se duhet të arrini më shumë, kjo është arsyeja.

Virgjëresha – Nuk ka rëndësi sa të zënë jeni me planet e përgjegjësitë, një lidhje ku përfshihet Nepuni do të thotë se ndieni sikur duhet të largoheni nga mjedisi i përditshëm. Ndoshta një udhëtim i momentit do t’ju largojë energjinë e vitit të kaluar dhe t’ju rifreskojë, japë energji dhe t’ju përgatisë përgjërat e reja, sidomos nëse merrni dhe dikë me vete.

Peshorja – Jupiteri në shenjën e Dashit do ta bëjë këtë ditë më të gëzueshme, edhe pse ka gjasa për keqkuptime. Është një mundësi për të qëndruar me miqtë dhe të shkëputeni nga një çështje që ju ka frustruar. Distanca do ju bëjë ta shihni në një këndvështrim tjetër. Do të kuptoni se sido të jetë situata, do t’i përkasë së shkuarës.

Akrepi – Planetet planifikojnë një ditë të bukur të kaluar jashtë. Mos u nisni me plan dhe mund ta shijoni kur nuk e dini se cili është destinacioni juaj. Lidhja e Afërditës me Plutonin do të thotë se keni ndjenja të forta për dikë ose diçka, por që nuk e pranoni.

Shigjetari – Duhet të prisni të papriturën për shkak të Hënës në Ujor dhe kini kujdes nga Neptuni sepse parashikon ngatërresa. Merrini gjërat siç janë dhe mos i tregoni të tjerëve për të rejat. Nëse jeni i ekzaltuar për një projekt, do ta shihni të realizohet dhe të ecë shpejt në javët në vazhdim.

Bricjapi – Bashkimi i Afërditës me Plutonin në shenjën tuaj do t’ju bëjë të shpërtheni dhe disa ditë më vonë do e konsideroni si të palogjikshme. Kini kujdes me skajet e ndjesive tuaja. Tani do ju duket sikur ju përpijnë, por do të konsumohen shpejt dhe do të lehtësoheni.

Ujori – Dëshirat mund të jenë të forta dhe keni një mundësi të mirë për të marrë atë që doni. Ndjenjat e forta do karikojnë përpjekjet tuaja, ndaj sigurohuni që t’ia vlejë. Duhet të jeni të gatshëm për të pranuar pasojat e veprimeve tuaja. Mund të ndieni një lidhje të menjëhershme me dikë që sapo e keni njohur.

Peshqit – Me ardhjen e Vitit të Ri, tashmë keni vendosur qëllimet tuaja dhe jeni gati t’ia filloni. Por jo sot pasi duhet ta shijoni dhe ta nisni me shoqëri të mirë./tvklan.al