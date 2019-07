Horoskopi 1 Korrik 2019

Dashi- Një ditë që fillon disi me plogështi e ku nuk jeni në gjendje të mbani ritmet tuaja të zakonshme, nuk mund të quhet e mirë, por ama as negative jo. Në planin sentimental më të gjallë.

Demi- Dashuria do jetë në qendër të vëmendjes për ju sot. Edhe pse do keni angazhime të shumta, do e gjeni kohën për t’ia kushtuar partnerit. Në aspektin financiar, nëse doni qe buxheti mos ketë probleme, kufizoni sa më shpejt shpenzimet.

Binjakët- Sot aktiviteti yjor në qiellin tuaj do të jetë shumë intensiv, duke bërë që edhe dita juaj të jetë shumë e ngjeshur, si në aspektin e punës ashtu edhe në atë sentimental. Kujdes në shpenzime.

Gaforrja- Influenca e yjeve në jetën sentimentale të çifteve do të jetë e favorshme. Përfitoni sa më shumë nga kjo klimë e qetë. Urani dhe Neptuni do iu sjellin përmirësime të financave, por mos u tregoni impulsive me shpenzimet.

Luani – Konfigurimi i yjeve do të jetë mjaft pozitiv për jetën sentimentale. Ata që janë në një lidhje do mendojnë t’i çojnë gjërat edhe më tej. Në planin financiar duhet të vazhdoni të tregoheni të matur me shpenzimet nëse nuk doni të keni probleme.

Virgjëresha- Me fillimin e javës së re shtohet edhe aspekti tjetër i karakterit tuaj, që është melankolia dhe gjendja jo e mirë shpirtërore. Ndoshta këtu ndikon edhe kontrasti i Saturnit me hënën në shenjë.

Peshorja- Do të jetë një ditë pozitive sa i takon dashurisë. Nuk do të keni as problemin më të vogël me partnerin tuaj. Në aspektin financiar gjërat do të shkojnë mjaft mirë, duke ju lënë mundësinë të kryeni transaksione dhe të vendosni para mënjanë.

Akrepi- Saturni dhe Afërdita në orbitë sot janë aleatët tuaj, ku veçanërisht planeti i dashurisë do të stimulojë krijueshmërinë dhe fantazinë tuaj. Kujdes, nuk duhet të nxitoheni në përgjigje.

Shigjetari- Për ata që janë në një lidhje, do të kenë një ditë pozitive dhe të gëzueshme. Sa i përket financave, do të karakterizoheni nga një klimë pozitive dhe do të keni mundësi të rrisni të ardhurat.

Bricjapi- Për çiftet situata do të jetë më e mirë se e disa ditëve më parë. Komunikimi me partnerin/en do të jetë më i lehtë. Aspekti financiar do të karakterizohet nga influenca negative e Plutonit. Kujdes me veprimet që do bëni.

Ujori- Me pak përpjekje më shumë mund ta kaloni edhe një ditë me probleme të vogla, por duhet të tregoni kujdes, sepse Hëna “kapriçioze” mund të sjellë luhatje në humori.

Peshqit- Ata që janë ne çift do kenë një ditë të mbushur me debate dhe konflikte gjatë kësaj dite. Me financat mos u tregoni të pakujdesshëm. Po shpenzuat me kursim, gjithçka do të shkojë më së miri. /tvklan.al