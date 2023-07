Horoskopi 1 Korrik 2023

09:14 01/07/2023

Dashi

DASHURIA: Mund të përjetoni momente gëzimi dhe risi me partnerin/en ose të bëni njohje të reja nëse jeni beqarë. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju çojë në disa përvoja aventureske ose të udhëtoni me të dashurin/ën tuaj. Nga ana tjetër, Hëna e re në Gaforre mund t’ju japë më shumë ëmbëlsi ose intimitet më të madh me partnerin/en.

PUNA: Ju mund të keni biznese të qëndrueshme, të sigurta ose të krijuara, ose mund t’i kushtoheni projekteve afatgjata ose përgjegjësive të rëndësishme. Hëna e re në Gaforre mund t’ju japë një mundësi për të nisur një partneritet të ri ose një detyrë të re.

FINANCAT: Ju mund të merrni disa të ardhura ose fitime shtesë nga aktiviteti ose puna juaj. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju bëjë të bëni disa blerje për udhëtimet ose studimet tuaja. Hëna e re në Gaforre mund t’ju bëjë të bëni disa blerje për shtëpinë ose familjen tuaj. Duhet të bëni kujdes që të mos tregoheni shumë sipërfaqësorë apo të pakujdesshëm, sepse mund të bëni disa gabime.

Demi

DASHURIA: Mund të përjetoni momente konflikti ose keqkuptimi me partnerin/en ose të ndiheni të pasigurt ose të pakënaqur nëse jeni beqarë. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju shtyjë të bëni pretendime ose të kërkoni më shumë liri dhe pavarësi. Nga fundi i muajit, hyrja e Mërkurit në Luan mund të nxisë komunikimin dhe mirëkuptimin me partnerin/en tuaj.

PUNA: Mbështetja e Saturnit në Ujor, ju jep vendosmëri, disiplinë dhe konkretitet. Ju mund të keni biznese të qëndrueshme, të sigurta ose të krijuara, ose mund t’i kushtoheni projekteve afatgjata ose përgjegjësive të rëndësishme. Hëna e plotë në Shigjetar më 3 korrik mund t’ju shtyjë të zgjeroni horizontet tuaja ose të lidheni me njerëz ose mjedise të ndryshme.

FINANCAT: Ju mund të merrni disa të ardhura ose fitime shtesë nga biznesi ose sipërmarrja juaj. Më 3 Korrik, Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju bëjë të bëni disa blerje për udhëtimet ose studimet tuaja. Duhet të bëni kujdes që të mos tregoheni shumë impulsivë apo të pamatur, sepse mund të humbni para ose të bëni gabime.

Binjakët

DASHURIA: Mund të përjetoni momente pasioni dhe argëtimi me partnerin/en ose të kërkoni stimuj të rinj dhe përvoja të reja nëse jeni beqarë. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju çojë në zbulime befasuese ose të përjetoni aventura të pazakonta. Nga fundi i muajit, hyrja e Mërkurit te Luani mund të nxisë komunikimin dhe bashkëpunimin me partnerin tuaj.

PUNA: Mund të përfshiheni në aktivitete të ndryshme, komunikuese ose krijuese, ose të ndryshoni role ose detyra shpesh. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju bëjë të ndani idetë ose planet tuaja me njerëz të tjerë. Do të duhet të bëni kujdes që të mos tregoheni shumë sipërfaqësorë apo të pakujdesshëm, sepse mund të bëni disa gabime apo anashkalime.

FINANCAT: Ndikimi i Saturnit në Ujor, ju ndihmon të jeni më të përgjegjshëm dhe të organizuar në financat tuaja. Mund të merrni të ardhura ose rimbursime të rregullta për punën tuaj, por gjithashtu do të duhet të jeni të kujdesshëm që të mos shpenzoni tepër ose të bëni blerje impulsive.

Gaforrja

DASHURIA: Mund të përjetoni momente tensioni ose krizash me partnerin/en, ose të ndiheni të pakënaqur ose të frustruar nëse jeni beqarë. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju bëjë të bëni zgjedhje të rëndësishme ose të ndryshoni rrënjësisht qëndrimin tuaj. Nga fundi i muajit, hyrja e Mërkurit në Luan mund të nxisë dialogun dhe mirëkuptimin me të dashurin tuaj.

PUNA: Ju mund të përfshiheni në aktivitete artistike, humanitare ose shpirtërore, ose mund të jeni duke ndjekur projekte për të cilat jeni të pasionuar dhe të dobishme. Do të duhet të bëni kujdes që të mos jeni shumë emocionalë apo mbresëlënës, pasi mund të jeni nën presion apo manipulim

FINANCAT: Ju mund të merrni të ardhura ose përfitime të papritura nga shpikja ose origjinaliteti juaj. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju bëjë të bëni pazar për hobi ose interesat tuaja. Do të duhet të bëni kujdes që të mos tregoheni shumë impulsivë apo të pamatur, sepse mund të humbni para ose të bëni gabime.

Luani

DASHURIA: Mund të përjetoni momente intensive dhe romantike me partnerin/en ose të krijoni njohje të reja nëse jeni beqarë. Hëna e re në Gaforre mund t’ju bëjë të shprehni ndjenjat tuaja me butësi dhe ndjeshmëri. Nga fundi i muajit, hyrja e Mërkurit në Luan do t’ju ndihmojë të komunikoni më mirë me të dashurin/ën tuaj, të sqaroni çdo dyshim apo keqkuptim dhe të bëni plane për të ardhmen.

PUNA: Mund të shfrytëzoni disa mundësi interesante, si nëse jeni në kërkim të një pune, ashtu edhe nëse dëshironi të përmirësoni pozicionin tuaj aktual. Hëna e plotë në Shigjetar mund t’ju çojë në përfundimin e një faze të rëndësishme ose arritjen e një qëllimi të lakmuar. Do të duhet të bëni kujdes që të mos tregoheni shumë arrogantë apo kryelartë, sepse mund të futeni në konflikte me kolegët apo eprorët.

FINANCAT: Mund të merrni të ardhura shtesë ose njohje për punën tuaj, por gjithashtu do të duhet të jeni të kujdesshëm që të mos shpenzoni tepër ose të bëni investime të rrezikshme. Hëna e re në Gaforre mund t’ju bëjë të bëni disa blerje për shtëpinë ose familjen tuaj. Nga fundi i muajit mund të përfitoni nga një fat më i madh ose një mundësi e mirë për t’u shfrytëzuar.

Virgjëresha

DASHURIA: Në dashuri, Virgjëreshat do të jenë në gjendje të jetojnë marrëdhënie harmonike dhe të besueshme, falë pranisë së Venusit dhe Marsit në Luan, gjë që do të forcojë dashurinë dhe besnikërinë tuaj. Nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë që do t’ju bëjë të ndiheni të sigurt dhe që do të vlerësojë prakticitetin dhe stilin tuaj.

PUNA: Në vendin e punës, Virgjëreshat do të jenë në gjendje të marrin rezultate dhe kënaqësi të shkëlqyera. Ju do të jeni në gjendje të përfitoni nga energjia e Jupiterit dhe Uranit te Dashi, e cila do t’ju hapë dyert ose do t’ju bëjë të zbuloni zona të reja, nëse jeni të gatshëm të vini veten në linjë dhe të përmirësoni veten. Mos kini frikë të guxoni ose të bëni risi, sepse mund të arrini suksese të papritura.

FINANCAT: Përsa i përket parave, Virgjëreshat do të duhet të tregohen të matur sepse mund të përballen me shpenzime të papritura apo vështirësi ekonomike. Mundohuni të jeni më racionalë dhe të kujdesshëm dhe shmangni shpenzimet e panevojshme apo investimet e rrezikshme.

Peshorja

DASHURIA: Peshoret do të mund të jetojnë marrëdhënie të qeta dhe të kënaqshme, falë pranisë së Venusit dhe Marsit tek Luani, gjë që do të forcojë lidhjen tuaj me partnerin/en ose me personin që ju intereson. Nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë që do t’ju bëjë të ndiheni të veçantë dhe që do të vlerësojë sharmin dhe stilin tuaj. Nëse jeni çift, mund ta konsolidoni marrëdhënien me partnerin, ndoshta duke organizuar një darkë romantike apo një dhuratë origjinale.

PUNA: Peshorja do të jetë në gjendje të marrë rezultate dhe kënaqësi të shkëlqyera. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të shfrytëzoni energjinë e Marsit në Luan, gjë që do t’ju shtyjë të jeni më proaktivë dhe të vendosur, por edhe më konkurrues dhe ambicioz.

FINANCAT:kur bëhet fjalë për paratë, Peshoret do të duhet të jenë të ekuilibruar dhe të moderuar, sepse mund të përballen me shpenzime të papritura ose tundime të parezistueshme. Mundohuni të jeni më racionalë dhe të kujdesshëm dhe shmangni shpenzimet e panevojshme apo investimet e rrezikshme.

Akrepi

DASHURIA: Nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë që do t’ju bëjë të keni ndjenja të forta dhe të thella, me të cilin mund të krijoni një lidhje të veçantë. Nëse jeni çift, mund të rizbuloni pasionin dhe bashkëpunimin me partnerin/en tuaj, ndoshta duke eksperimentuar me diçka të re apo ndryshe. Megjithatë, kini kujdes që të mos jeni shumë posesiv ose obsesiv, sepse kjo mund të krijojë tensione ose konflikte.

PUNA: Ky planet do t’ju ndihmojë të komunikoni në mënyrë efektive idetë tuaja dhe të demonstroni aftësitë tuaja, si në fushën e komunikimit ashtu edhe në krijimtarinë. Mos kini frikë të guxoni ose të bëni risi, sepse mund të arrini suksese të papritura.

FINANCAT: Akrepat do të duhet të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, sepse mund t’u duhet të përballen me shpenzime të papritura ose vështirësi ekonomike. Mundohuni të jeni më racionalë dhe të kujdesshëm dhe shmangni shpenzimet e panevojshme apo investimet e rrezikshme.

Shigjetari

DASHURIA: Nëse jeni beqarë do keni mundësi të bëni aventura apo të flirtoni me persona që do ju bëjnë të argëtoheni dhe të ëndërroni. Nëse jeni çift, mund të rinovoni marrëdhënien me partnerin/en, ndoshta duke organizuar një udhëtim së bashku.

PUNA: Shigjetarët do të mund të demonstrojnë të gjithë potencialin dhe aftësinë e tyre. Do të mund të përfitoni gjithashtu nga energjia e Jupiterit dhe Uranit tek Dashi, e cila do t’ju hapë dyert ose do t’ju bëjë të zbuloni fusha të reja, nëse jeni të gatshëm të përfshiheni dhe të mësoni. Mos kini frikë të guxoni ose të bëni risi, sepse mund të arrini suksese të papritura.

FINANCAT: Shigjetarët do të duhet të jenë të ekuilibruar dhe të moderuar, sepse mund të përballen me shpenzime të papritura ose tundime të pakontrollueshme. Mundohuni të jeni më racionalë dhe të kujdesshëm dhe shmangni shpenzimet e panevojshme apo investimet e rrezikshme.

Bricjapi

DASHURIA: Bricjapët do të mund të jetojnë marrëdhënie të qëndrueshme falë pranisë së Venusit dhe Marsit në Luan, gjë që do të forcojë lidhjen tuaj me partnerin/en, ose me personin që ju intereson. Nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë që do t’ju bëjë të ju rrahë zemra fort dhe do të ndajë vlerat dhe interesat tuaja. Nëse jeni çift, mund të thelloni tuaj, ndoshta duke organizuar një festë romantike apo një mbrëmje të veçantë. Megjithatë, kini kujdes që të mos jeni shumë të ngurtë ose kërkues, sepse mund të krijoni tensione ose shkëputje.

PUNA: Bricjapët do të arrijnë të marrin rezultate dhe kënaqësi të kënaqshme. Ky planet do t’ju ndihmojë të komunikoni në mënyrë efektive idetë tuaja dhe të demonstroni aftësitë tuaja, si në fushën e komunikimit, ashtu edhe në krijimtarinë. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të mbështeteni në energjinë e Jupiterit dhe Uranit te Dashi, të cilat do t’ju hapin dyert ose do t’ju bëjnë të zbuloni horizonte të reja.

FINANCAT: Bricjapët do të duhet të jenë të matur sepse mund t’u duhet të përballen me shpenzime të papritura ose vështirësi ekonomike. Mundohuni të kurseni sa më shumë dhe planifikoni të ardhurat dhe shpenzimet tuaja me mençuri.

Ujori

DASHURIA: Ujorët do të mund të përjetojnë situata konfliktuale dhe të paparashikueshme, për shkak të pranisë së Venusit dhe Marsit në Luan, të cilat do të krijojnë tensione dhe tërheqje me partnerin/en ose me personat që takoni. Nëse jeni beqarë mund të përjetoni dashuri me shikim të parë apo aventura pasionante, por edhe zënka apo zhgënjime. Nëse jeni çift mund të keni momente krize apo xhelozie, por edhe momente pajtimi.

PUNA: Në vendin e punës, Ujorët do të mund të përfitojnë nga mundësitë që do t’u paraqiten gjatë muajit. Ju gjithashtu mund të mbështeteni në energjinë e Jupiterit dhe Uranit te Dashi, të cilat do t’ju inkurajojnë të ndërmerrni iniciativa të reja ose të ndryshoni rrënjësisht rrugën tuaj të karrierës, nëse e ndjeni të nevojshme. Mos kini frikë të guxoni ose të bëni risi, sepse mund të arrini suksese të papritura.

FINANCAT: Ujorët do të duhet të jenë të kujdesshëm dhe të matur, sepse mund të hasin vështirësi ose surpriza negative. Mundohuni të kurseni sa më shumë dhe planifikoni të ardhurat dhe shpenzimet tuaja me mençuri.

Peshqit

DASHURIA: Peshqit do të mund të përjetojnë eksperienca intensive dhe emocionuese, falë pranisë së Venusit dhe Marsit në Luan, të cilat do të ndezin zjarrin tuaj të brendshëm dhe dëshirën për t’u argëtuar. Nëse jeni beqarë do të keni mundësi të takoni njerëz interesantë dhe magjepsës, me të cilët do të arrini të krijoni lidhje të thella dhe të sinqerta.

PUNA: Peshqit do të mund të demonstrojnë të gjithë talentin dhe krijimtarinë e tyre, falë mbështetjes së Mërkurit, i cili do të kalojë tranzit përmes Binjakëve, Gaforres dhe Luanit gjatë muajit. Mos kini frikë të rrezikoni ose të eksperimentoni me diçka ndryshe nga zakonisht, sepse mund të merrni rezultate befasuese.

FINANCAT: Peshqit do të duhet të jenë të matur dhe të përgjegjshëm, sepse mund t’u duhet të përballen me shpenzime të papritura ose vështirësi ekonomike. Mundohuni të kurseni sa më shumë dhe planifikoni të ardhurat dhe shpenzimet tuaja me mençuri./tvklan.al