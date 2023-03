Horoskopi 1 Mars 2023

Dashi-Rekomandohet ta kaloni ditën në qetësi sot. Ecni përpara dhe mos i lejoni problemet e pazgjidhura t’ju prishin ditën. Ka gjasa që pasdite, jeta juaj të marrë një kthesë të papritur, e cila do t’i hapë rrugën rritjes suaj në karrierë.

Demi-Gjithmonë jeni përpjekur të tregoni të vërtetën dhe vendosmëria për t’i çuar gjërat deri në fund shpeshherë ju ka “penalizuar”. Sot përpiquni të jeni pak më diplomatë dhe t’i thoni gjërat me takt.

Binjakët-Sot është dita perfekte për ta çuar lidhjen në një nivel tjetër. Nëse jeni beqarë, mund të hyni në një marrëdhënie të re. Mundohuni të zgjidhni disa çështje përpara se të hyni në problem serioze.

Gaforrja-Merreni gjithçka shtruar, sepse me gjasë ata që ju rrethojnë do të kenë tendencën të ekzagjerojnë gjithçka. Gaforrja është përgjithësisht natyrë e ndjeshme dhe kjo mund të bëjë që shpesh të vuani gjëra për të cilat nuk keni përse.

Luani-Mund të tundoheni të hiqni dorë nga diçka ose dikush që po ju kushton më shumë kohë dhe para se sa e kishit imagjinuar, por mos u nxitoni. Sipas planeteve, një ndryshim i madh po afron.

Virgjëresha-Nuk është koha e duhur të tregoheni ekstravagantë. Edhe pse dëshironi të kënaqni dëshirën tuaj për luks, mendoni të paguani njëherë faturat. Do të jetë e nevojshme të jetoni me një buxhet të ngushtë kështu që lidheni rripin derisa të ndiheni mirë financiarisht.

Peshorja-Kaloni ditën të rrethuar nga dashuria dhe përkujdesja. Bëni një blerje të rëndësishme, të cilën kishit kohë që e prisnit. Një prej miqve tuaj do të tregohet shumë premtues. Merrini për bazë këshillat e familjarëve tuaj.

Akrepi-Është ditë e veçantë për të kaluar kohë me prindërit. Nëse kohët e fundit keni qenë të zënë, sot është momenti për t’i telefonuar dhe për t’u organizuar. Ky takim do të ndikojë pozitivisht ndaj stresit. Nëse jeni beqarë, do të njihni një njeri special përmes prindërve.

Shigjetari-Qëndroni larg njerëzve që janë negativë. Dashuria dhe romanca janë në rrezik për momentin. Do të takoni një njeri që nuk do t’i marrë gjërat seriozisht. Mos u përfshini në lidhje romantike me të.

Bricjapi-Nëse dikush me të cilin nuk shkoni shumë mirë do të përpiqet që të sillet mirë kundrejt jush sot, mos e merrni menjëherë për të mirëqenë se ka diçka që nuk shkon. Mund fare mirë të jetë rasti që nuk duan t’ju kenë armik.

Ujori-Sa më shumë që ju përpiqeni ta kontrollin një situatë, aq më shumë ka gjasa që ajo t’ju ikë nga duart. Relaksohuni, lëreni jetën të rrjedhë. Gjithashtu mos u shqetësoni nëse duhet të paguani më shumë nga ç’e prisnit sot. Mendojeni si një investim.

Peshqit-T’i jepni shumë nga vetja partnerit tuaj, do t’ju bëjë të ndiheni të pakënaqur dhe të mërzitur. Duhet të vendosni veten tuaj në fillim, edhe me riskun e t’u dukurit egoistë. Nëse partneri juaj është pa punë, nuk është detyra juaj t’i mbështesni egon./tvklan.al