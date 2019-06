Horoskopi 1 Qershor 2019

Dashi – Do të prisni me frikë ardhjen e një mesazhi të rëndësishëm, që po ju mban nën tension. Hiqeni këtë mendim nëse nuk doni që të zmadhoni ankthin.

Demi – Ju dhe partneri juaj aktual apo potencial mund ta gjeni veten në një hapësirë të çuditshme sot. Komunikimi mund të jetë i vagullt dhe lehtësisht i keq-interpretueshëm kështu që zgjidhni mirë fjalët.

Binjakët –Këtë ditë mendimet tuaja do të jenë më pak të turbullta dhe mund të ndriçoni të gjitha zonat e errëta që ju trembnin. Në fund të fundit, kjo është edhe për të mirën tuaj.

Gaforrja – Keni shumë energji kreative sot, por mund të mos jeni në gjendje ta përdorni të gjithën sot. Ndoshta nuk keni një projekt për të punuar. Mund t’ju vijnë idetë, por nuk dini çfarë të bëni me to.

Luani – Një pjesëtar i familjes mund t’ju mërzisë. Ai person duket se po kalon në një krizë private emocionale që nuk është i prirur t’ju besojë juve. Bëni durim.

Virgjëresha –Sot është një ditë e madhe për të bërë blerje të ndryshme nëpër dyqane. Përqendrohuni duke blerë objekte të bukura për shtëpinë tuaj, të cilat do të zbukurojnë jetën tuaj.

Peshorja – Sot do kujdeseni të mos humbisni veten tuaja në situata të ndryshme. Shiheni këtë si një mundësi, për të fituar perspektivë dhe për të sjellë ekuilibrin në jetën tuaj.

Akrepi – Sot do jetë një ditë e vështirë për të lëvizur. Ju do keni dëshirë të qëndroni në shtëpi dhe të dëgjoni muzikë me dikë që e doni. Thjesht relaksohuni dhe shijoni këtë kënaqësi që ju ofron jeta.

Shigjetari – Kontrolloni rezervat tuaja. Lexoni lajmet e fundit të investimeve për të vlerësuar financat tuaja. Planifikimet afatgjata serioze do të sigurojnë shtëpinë dhe familjen tuaj.

Bricjapi –Sot mund të jetë diçka ose dikush që do të ngadalësojë veprimet tuaja. Ndoshta kjo është një shenjë e mirë për të qëndruar në shtëpi, për tu relaksuar.

Ujori –Përqendrohuni në një projekt krijues, që ju keni pasur në kokën tuaj për shumë kohë. Idetë janë të mëdha, por implementimi është çelësi për të bërë ato punë. Konsolidoni burimet tuaja dhe bëni një plan.

Peshqit – Sot do të bëni një marrëveshje të madhe për të ndryshuar mendjen e dikujt për diçka. Bëni një shëtitje nëpër pyje, duke sjellë gjelbërim në jetën tuaj./tvklan.al