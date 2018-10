Horoskopi 1 Tetor 2018

Dashi- Do përballeni me një të papritur të cilën me zor do e zgjidhni. Në raportin dashuror mos jini negativ, pasi ky është një moment i rëndësishëm, për të rindezur pasionin.

Demi- Mundohuni të jeni më të përqendruar në punën tuaj, sidomos nëse po punoni për realizimin e një projekti që kërkon bashkëpunim. Diplomacia dhe vetëkontrolli duhet të jenë aleatët tuaj kryesorë.

Binjakët- Kjo e hënë do të jetë një ditë mjaft pozitive sa i takon sferës së ndjenjave. Më në fund do të keni mundësi që të përforconi një raport.

Gaforrja- Është duke nisur një javë e cila do ju lejojë të riktheheni në lojë dhe të zbuloni anën tuaj më krijuese, sidomos në vendin e punës. Kjo e hënë parashikon marrjen përsipër të përgjegjësive të reja, pa patur frikë se mund të gaboni.

Luani- Më në fund do të keni mundësi për të marrë në dorë jetën tuaj dhe për të pasur kontroll mbi një projekt mjaft të frytshëm për karrierën tuaj. Do të jeni gati për të jetuar një muaj intensiv dhe mjaft romantik.

Virgjëresha- Ky është një moment shumë i mirë për të çuar përpara një ndryshim të rëndësishëm për jetën tuaj sentimentale. Jini më të dashur dhe mos u druani të hapeni më shumë.

Peshorja– Mundohuni që të shmangni shpenzime shumë të mëdha, nëse jeni duke vlerësuar mundësinë e realizimit të disa projekteve. Sa i takon sferës profesionale do të keni mundësi të bëni takime të reja, ndaj mos u druani.

Akrepi- Ky është momenti i përshtatshëm për të rrezikuar më shumë dhe të përfshiheni në aventura që do të rezultojnë stimuluese dhe mjaft të favorshme për sferën profesionale. Sa i takon ndjenjave dhe dashurisë, një miqësi e bukur mund të kthehet në një raport më të thelluar.

Shigjetari- Shmangni reagimin në mënyrë shumë agresive ndaj disa ndryshimeve të cilat ndër të tjera, mund të rezultojnë më të favorshme nga sa mendoni. Këshillohet që të mos e provokoni tepër partnerin/en tuaj.

Bricjapi- Nis një muaj më i qetë dhe relaksues, por megjithatë nuk duhet të përhumbeni me problemet e të tjerëve. Kjo e hënë sjell me vete mundësi shumë të mira në vendin e punës.

Ujori- Ka disa konflikte të vogla të cilat duhet t’i sistemoni, por përgjithësisht ofrohen disa mundësi të mira të cilat do të lejojnë që të sqaroni çdo keqkuptim që ju mundon prej kohësh. Këshillohet të mos jeni shumë kritik.

Peshqit- Gjatë kësaj periudhe do të jeni mjaft të hutuar dhe të lodhur, por tashmë do të keni mundësi për të rikuperuar. Nis një fazë e re, e cila do ju lejojë që të kaloni çdo frikë dhe pasiguri. Në dashuri, dialogu është mjaft i favorshëm. /tvklan.al