Horoskopi 10 Korrik 2022

08:15 10/07/2022

Dashi – Po sikur të jeni protagonist sot? Yjet ju falin energji dhe jeni gati të ndiheni vërtet të inkurajuar për të kthyer vëmendjen mbi veten këtë javë që vjen. Edhe ata që kanë një karakter të turpshëm dhe të pasigurt, më në fund mund të guxojë pak më shumë. Në Zodiak për ju po ndodh një lloj rilindjeje.

Demi – Do të ndjeni se është koha për të ndërmarrë veprime drastike! Megjithatë, mbajeni entuziazmin tuaj, sepse diçka mund të tregojë se ndoshta duhet të merrni parasysh një element të vogël, një faktor të injoruar që mund të ndryshojë mendjen tuaj. Megjithatë, yjet do të jenë aty për t’ju mbështetur.

Binjakët – Qielli i shkëlqyeshëm sot! Disa prej jush ndoshta për një kohë të gjatë nuk janë ndjerë aq të sigurt pasi vështirësitë dhe pakënaqësia janë me të vërtetë pas. Hëna është protagoniste e këtyre ditëve sepse do të ndezë ndjenjat dhe do t’ju sjellë në qendër të vëmendjes pasi ndodhet pikërisht pranë shenjës tuaj.

Gaforrja – Hëna do të diktojë ritmin e ditëve tuaja! Do të jetë planeti që do të kontrollojë ndjenjat dhe do t’ju nxitë të shfaqni zemrën e butë duke përdorur forcën e brendshme. Ritmi premton të jetë i favorshëm, neutral për ju, sidomos në familje ku do të ndihën ndikimet e sotme të planetit.

Luani – Qielli hapet pa re sot. Hëna konfirmon këtë fazë të re tranzitore, duke ju dhënë momente të këndshme gjatë disa ditëve në vazhdim. Gjatë kësaj periudhe të fundit e të shkurtër, Hëna do të ndizet duke ju sjellë në qendër të vëmendjes, në sfondin e marrëdhënieve familjare, sidomos atyre midis prindërve dhe fëmijëve.

Virgjëresha – Çfarë ritmi dinamik sot! Fatkeqësisht, do të futeni menjëherë në thelbin e disa çështjeve të pakëndshme. Mund të ketë ngjarje të papritura, diskutime ose ndoshta thjesht një gabim i shkaktuar nga një shpërqendrim që do të sjellë ndodhi planifikuara.

Peshorja – Çlironi sot linë e shpirtit dhe të mendimit. Merrni atë që ju japin yjet në këtë ditë vere. Një Saturn i bukur ju fton të shpenzoni për kënaqësitë tuaja personale. Sidomos nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë, do të keni mundësinë të përdorni burimet që ju nevojiten: megjithatë, kini kujdes të mos i zbrazni xhepat!

Akrepi – Planeti që përfaqëson ekuilibrin emocional intim, Hëna, është sot në një kënd të favorshëm me shenjën tuaj. Do jeni më të ekuilibruar se zakonisht dhe do t’i kushtoni vëmendje shpërthimeve emocionale dhe nevojës për të reaguar gjithmonë me masë ndaj çdo provokimi. Hëna ka fuqinë për të rritur ndjeshmërinë dhe bën të mundur takime të reja.

Shigjetari – Planetët vazhdojnë t’ju buzëqeshin, me përjashtim të dikujt që po ju ngërthen për pak kohë. Forca e Saturnit dhe e Hënës lidhen me intelektin, me gatishmërinë e reflekseve mendore, me fokusimin dhe konkretizimin e energjisë drejt nismave tuaja, që do t’ju ndihmojnë shumë në këtë ditë.

Bricjapi – Një pozicion i lumtur i Hënës nëse keni lindur në dhjetor. Ajo është pritur në një pikë shumë të favorshme të Zodiakut për ju, te Akrepi, një aleat besnik i Bricjapit. Humori i mirë shoqërohet me shpejtësinë e veprimit dhe formën e shkëlqyer fizike. Ndikohet sensi brilant i humorit që kombinohet me një vizion shumë të qartë të realitetit.

Ujori – Jeni të kënaqur nga ylli i racionalitetit, Saturni, i cili tranziton së bashku në Ujor dhe ju gëzoni përfitimet. Mërkuri, edhe pse neutral tek Gaforrja, ju zbut dhe ju bën të dëshironi vetëm “ushqim, dashuri dhe imagjinatë”. Jupiteri, shumë pozitiv në këtë ditë në shenjën e mikut të mirë të Dashit, ju ndihmon të bëni shpenzime të kujdesshme.

Peshqit – Sot Dielli është vendosur për fat të mirë në shenjën aleate të besuar të Gaforres. Hëna nga ana tjetër është në shenjën pasionante të Akrepit dhe i bën bashkimet romantike edhe më të gjalla. Do të jeni të favorizuar për të gjetur pikën e duhur të takimit midis tërheqjes dhe dëshirës seksuale.