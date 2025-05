Dashi

Këtë të shtunë, qielli ju fton të rizbuloni forcën tuaj të brendshme. Shpesh ndihesh nën presion, sikur duhet t’i provosh diçka botës, por e vërteta është se nuk ke pse të bindësh askënd. Sfidat aktuale duket se grumbullohen dhe ndonjëherë pyet veten nëse ia vlen të vazhdosh të luftosh kaq fort. Përgjigja është po. Jo për të tjerët, por për veten tënde. Ndryshimet që po përjetoni nuk janë një ndëshkim, por një mundësi për të rishpikur veten.

Demi

Konkretësia juaj do të jetë një aleat i çmuar sot, por kini kujdes të mos bëheni shumë të ngurtë në skemat tuaja. E shtuna ju jep mundësinë të rishikoni disa dinamika që nuk funksionojnë më si më parë. Ndoshta je shumë i lidhur me një ide nga e kaluara, me një premtim të paplotësuar ose me një dëshirë që ka humbur kuptimin e saj. Është koha për pastrim: në mendjen tuaj, në zemrën tuaj dhe, pse jo edhe brenda shtëpisë tuaj. Lëreni mënjanë atë që nuk ju shërben më. Një surprizë mund të vijë nga ana emocionale.

Binjakët

E shtuna ju kap me një energji të lehtë, por të paqëndrueshme, tipike për shenjën tuaj. Po kalon një kohë kur pyetjet janë më të shumta se përgjigjet, por kjo nuk është gjë e keqe: do të thotë që po rritesh. Këto ditë mund të ndiheni nostalgjikë, duke menduar për të kaluarën me një dozë melankolie. Shfrytëzojeni këtë ditë për të kuptuar se çfarë dëshironi vërtet. Ka një atmosferë festive përreth jush. Zemra mund të vibrojë për një person që ka pritur një shikim të dytë për një kohë të gjatë.

Gaforrja

Mund të ndihesh sikur je në një mjegull të dendur sot, sikur diçka po të rrëshqet jashtë kontrollit. Nuk është një ndjesi kalimtare, por një fazë e thellë transformimi. Muajt ​​e fundit kanë qenë të vështirë për ty dhe tani po fillon të ndjesh lodhjen që të grumbullohet në kocka dhe zemër. Por ti nuk je vetëm një strehë emocionesh: ti je gjithashtu forcë dhe vendosmëri. Është koha për të rikalibruar energjitë tuaja. Bëni një pushim nga kaosi, fikni zhurmën e jashtme dhe dëgjoni atë që ndjeni vërtet. Nuk është dobësi të dëshirosh paqe.

Luani

Kjo ditë të thërret të mblidhesh, si një gjeneral para betejës. Ndihesh i sprovuar në çdo fushë, sikur e gjithë bota po pret që të bësh një hap të gabuar. Por drita jote nuk mund të shuhet nga një re që kalon. Është e vërtetë, kohërat janë të vështira dhe mund të të mungojë mbështetja që dëshiron, por ke lindur për të rezistuar dhe për të rilindur. Prano që gjërat nuk janë më njësoj si më parë, por mos lejo që zhgënjimi të të heqë dëshirën për të ëndërruar.

Virgjëresha

E shtuna ju përshëndet me nevojën e zakonshme për rend dhe kontroll, por jeta ka plane të tjera sot. Do të të duket sikur gjërat nuk po lëvizin, se përpjekjet e tua janë të padukshme, se gjithçka mbetet e palëvizshme. Por nuk është kështu. Nën sipërfaqe, brenda teje, diçka po ndryshon. Është si një farë që mbin në heshtje. Lëreni mënjanë nevojën për të parë rezultate menjëherë. Durimi është aseti juaj i vërtetë tani. Sot, lejoji vetes të ngadalësosh, të vësh në dyshim disa zakone që nuk të ushqejnë më.

Peshorja

Peshorja, sot universi po ju shtyn ta doni veten pak më shumë. Nuk është egoizëm, është mbijetesë. Ke kaluar kaq shumë kohë me të tjerët, me problemet e tyre, me nevojat e tyre dhe e ke harruar pak veten. Është koha për të ndryshuar kursin. Dëgjo çfarë të duash. Cilat janë nevojat tuaja, ëndrrat tuaja, hapësirat tuaja? Edhe një gjest i thjeshtë, një shëtitje, një përqafim, një heshtje, mund të bëhet një akt dashurie ndaj vetes. Disa mund të mos e kuptojnë nevojën tënde për një pushim, por nuk është koha e tyre, është e jotja.

Akrepi

Vetmia e sotme nuk është një ndëshkim, por një mundësi e çmuar për të rizbuluar veten. Të jesh vetëm nuk do të thotë të jesh i vetmuar. Do të thotë të krijosh hapësirë ​​për veten tënde, të dëgjosh vërtet veten, të shërohesh nga ajo që të ka lënduar. Sot shpirti juaj introspektiv do të jetë më i gjallë se kurrë, por mos u mbyllni shumë në vetvete. Hapu veten ndaj emocioneve, madje edhe atyre të frikshme. Në dashuri, nëse jeni në një lidhje, mund të përjetoni momente me intensitet të rrallë, të afta të ripërtërijnë lidhjen. Nëse je beqar, një mesazh mund të shkaktojë diçka që mendove se nuk shkonte.

Shigjetari

Shigjetar, trupi juaj flet sot, dhe ndoshta e bën këtë më me zë të lartë se mendja juaj. Duhet të ngadalësosh, të dëgjosh ato sinjale që i ke injoruar për një kohë të gjatë. Ndoshta e ke tepruar me ushqimin, ose thjesht nuk po bën pushimet e duhura. Është koha të kujdeseni për veten. Ndonjëherë ajo që na mungon është vetëm ideja e një emocioni, jo vetë emocioni.

Bricjapi

Sot mendja juaj është e mprehtë. Ndiheni të aftë të vendosni rregull edhe aty ku mbretëron kaosi. Dhe kjo është një dhuratë, nëse përdoret me masë. Kjo qartësi do t’ju jetë e dobishme në marrjen e vendimeve të rëndësishme ose në sqarimin e dyshimeve që keni mbajtur me vete për një kohë të gjatë. Mund të merrni lajme të rëndësishme. Në punë do të jeni efikasë dhe konkretë, por mos harroni ta lini veten pak të lirë. Ngurtësia nuk është gjithmonë sinonim i forcës. Në dashuri, nëse jeni në një lidhje, dialogu do të jetë çelësi për të kapërcyer një tension të vogël.

Ujori

Mendja juaj është një vorbull idesh sot, por kini kujdes të mos humbeni në labirintin e mendimeve. Të tërheq çdo gjë e re, e ndryshme, sfiduese, por kjo e shtunë të fton të kthehesh në tokë. Ka nevojë për konkretësi. Projektet e vjetra dhe të reja mbushin tryezën, por nevojitet një përzgjedhje. Përqendrohuni në atë për të cilën jeni vërtet të apasionuar. Në dashuri, mund të ndiheni të ndarë midis dëshirës për liri dhe nevojës për dashuri.

Peshqit

Sot fati po troket në derën tuaj, por do të duhet ta mirëprisni atë. Mos prisni fishekzjarre: magjia është në detajet e vogla. Një fjalë e mirë, një takim i rastësishëm, një moment qetësie. Ndjeshmëria juaj është jashtëzakonisht e lartë dhe ju lejon të perceptoni nuanca që të tjerët i injorojnë. Përdore atë për t’u rilidhur me ata që do, për të dëgjuar pa gjykuar, për të dhënë prezencë. Në dashuri, ka vend për emocione të reja, por edhe për shërimin e plagëve të vjetra.

/tvklan.al