Horoskopi 10 Mars 2023

09:37 10/03/2023

Dashi

Njeriu mësohet shpejt me njerëzit me të cilët ndihen të sigurt dhe plot emocione, por ka mjaft arsye pse marrëdhëniet mbarojnë. Edhe pse është e dhimbshme, Universi ju këshillon që të zgjidhni gjithmonë veten, dyer të reja do hapën për ju. Ti meriton më shumë, mos ki frikë për të panjohurën as të marrësh vendime.

Demi

Sot e ke kuptuar që nuk mund të vazhdosh njësoj me veprimet e tua. Gjërat që më parë i kishe prioritet, tani të duken të padobishme. Bëj pak pushim dhe dedikoja gjithë energjinë tënde momentit. Ndrysho perspektivën.

Binjakët

Shumë gjëra në jetën tonë janë të përcaktuara. Ti je në rrugën e duhur për të arritur qëllimet e tua, Universi ka krijuar një fushë magnetike rreth teje që padyshim do të tërheqë njerëzit e duhur. Të këshillojmë të thuash më shpesh “Po”.

Gaforrja

Konfliktet jo gjithmonë kanë pasoja negative. Është më mirë që gjërat të bisedohen, edhe nëse palës tjetër nuk i pëlqen në mënyrë që të shmangen situatat më të rënduara. Ulu, fol dhe gjej zgjidhjen me këdo që ke keqkuptime. E rëndësishme është se ti e merr hapin.

Luani

E vërteta është se çdo njeri ka një betejë personale. Çdokush po kalon ndonjë problem, e kemi thënë shpesh që nuk duhen parë profilet në Instagram, aty nuk është jeta e vërtetë. Nëse nuk ndihesh mirë, rri sa më shumë me familjarët.

Virgjëresha

Je në një periudhë prove. Tregohu e qëndrueshme dhe merri gjërat në dorë. Të jesh i/e përgjegjshme është gjëja më e mirë që mund të bësh.

Peshorja

Ti shpesh vendos nevojat e të tjerëve para të tuave. Nuk i merr njerëzit në telefon kur ke një problem sepse nuk do t’i shqetësosh. Bëji vetes një nder: Mos if shih brengat e tua, njerëzit nuk do të ikin asgjëkundi.

Akrepi

Je më i/e qartë se kurrë. Gjërat po funksionojnë në favorin tënd, por mos harro të jesh mirënjohës dhe me këmbë në tokë. Mirënjohja gjithmonë shpërblehet.

Shigjetari

Nuk ke më energji për të ndjekur njerëzit, vendet, mundësitë apo eksperiencat e reja. Në nivelin shpirtëror, ti e di se çfarë të përket dhe gjithsesi gjithçka do e gjejë rrugën për tek ti. Universi të suporton të rrish vetvetja.

Bricjapi

Në këtë periudhë je mes dy ekstremeve. Po përjeton aq sa gjëra të bukura, edhe ngjarje të dhimbshme. Mos u shqetëso, merr frymë thellë dhe prit, qetësia do të vijë shumë shpejt.

Ujori

Mos rri duke hamendësuar për gjërat që ndodhin, në vend të kësaj të këshillojmë të pyesësh. Ti nuk mund ta dish se çfarë po ndodh brenda trurit të njerëzve, më mirë bisedo me ta dhe bëj pyetje direkte.

Peshqit

Je në një moment që s’di ç’të bësh. Gjënë e duhur apo më të thjeshtën? Mendohu mirë, merr hapa që janë të qëndrueshëm dhe besoji intuitës./tvklan.al