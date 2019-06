Horoskopi 10 Qershor 2019

Dashi – Një valë emocionesh do të mbyllë ditën tuaj. Nuk mund të mungojë ndonjë konflikt i matur. Por nga ana tjetër prezenca e miqve dhe e personave jo familjarë do t’ua bëjë atmosferën të kënaqshme.

Demi –Një dashuri mesdhetare për shenjën tuaj. Mbarojeni shpejt punën nëse keni shumë për të bërë dhe mos e lini për ditën e nesërme. Më pak të sigurt do të ndiheni për gjërat materiale, ndaj kujdes.

Binjakët –Jeni shumë konfuzë dhe të plogësht, jepini vetes kurajo sepse java sapo ka nisur. Bëni kujdes për shëndetin. Një shëtitje pasdite do t’ju bënte vërtet mirë.

Gaforrja–Do të jeni në prag të realizimit të një ëndrre shumë të bukur dhe të madhe. Këtij padyshim i thonë vërtet fat. Është dita për t’u gëzuar dhe lumturuar pa masë.

Luani–Sot do jeni në dielema të mëdha, por me kalimin e ditëve do të mund të shihni rezultate konkrete. Do të përjetoni shumë emocione.

Virgjëresha–Disa keqkuptime do t’ju ndodhin për shkak të nervozizmit dhe ftohtësisë në vete. Hëna do t’ju bëjë shumë sensualë dhe kjo do të jetë një gjë pozitive për ata që janë çift.

Peshorja–Një dashuri si e juaja që arriti të triumfonte mbi gjithçka ia vlen vërtet. Bëni kujdes nga disa njerëz që ju qëndrojnë pranë, pasi mund t’ju shkaktojnë telashe, por fatin asgjë nuk mund ta pengojë që të realizohet.

Akrepi–Nëse do të mund të ishit pak transgresiv, jeta juaj do të ishte më argëtuese. Kjo vlen edhe për karrierën tuaj: ndaj kërkoni zgjidhje brilante. Në aspektin e shëndetit do të jeni shumë mirë.

Shigjetari–Ditë mjaft e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk ka për t’iu ecur ashtu si keni dashur dhe do gjendeni përballë situatave të vështira.

Bricjapi–Duhet të tregoni vëmendje për shëndetin tuaj gjatë udhëtimeve. Ecja e ngadaltë do të mund të jetë shumë produktive për ju. Shfaqje e mrekullueshme e dashurisë. Mos e prishni për asnjë arsye.

Ujori–Do ndërmerrni rreziqe pa fund sot ju që jeni në një lidhje vetëm e vetëm që ta ndryshoni sa me parë situatën. Me pak mund do ja dilni mbanë. Nuk do të mungojnë dhe surprizat në punë.

Peshqit–Ditë shumë e zakonshme kjo e sotmja, edhe pse nis java ju sërish do të jeni konfuzë dhe do ju duhet shumë punë që gjendja të stabilizohet./tvklan.al