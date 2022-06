Horoskopi 10 Qershor 2022

08:11 10/06/2022

Dashi – Afërdita dhe Marsi shumë pozitivë sot. Përpiquni të ndryshoni sjellje dhe të bëni përpjekjet maksimale për të luftuar zakonet e këqija. Ka gjasa të dëshpëroheni për shkak të partnerit/partneres suaj. Rekomandohet të nisni një jetë të re duke lënë pas presionin e çështjeve familjare.

Demi – Pozicioni i Venusit sot ju fal plot energji. Mos bëni plane gjatë ditës. Ka gjasa që gjithçka t’ju anulohet në momentin e fundit. Gjendja financiare do të jetë më mirë se ditët e tjera. Tregohuni të duruar në marrëdhëniet familjare dhe miqësore me fokus të veçantë komunikimin.

Binjakët – Tranzitet planetare ju nxitin dëshirën për rinovim, ndërkohë që mund të shfaqen disa ndalesa të vogla të nismave tuaja. Binjakët duhet të mësojnë të punojnë në grup. Nëse komunikoni ashtu siç duhet dhe respektoni të tjerët, do të arrini rezultate perfekte. Bëni shumë kujdes në mbrëmje me komunikimin në familje.

Gaforrja – Plutoni krijues dhe magmatik është në një pikë të Zodiakut jo plotësisht të pëlqyeshme për ju pasi ndodhet në shenjën e armikut tuaj, të Bricjapit. Ky aspekt nuk ju shqetëson shumë, thjesht ju vendosen disa shkopinj në rrota. Afërdita, në një kënd shumë të lumtur u jep hapësirë të mjaftueshme ndjenjave.

Luani – Një Hënë e jashtëzakonshme stimulon afirmimin e personalitetit tuaj të bollshëm, të gjallë dhe pasionant. Sot do të jeni në qendër të shkëmbimeve në familje, të marrëdhënieve miqësore, të kontakteve mes njohjeve të vjetra dhe atyre të reja. Do të lindë vetëm problemi i mbivendosjes së ndjenjave çka do t’ju bëjë më konfuzë gjatë ditës.

Virgjëresha – Planeti juaj sundues, Urani, kalon në një pozicion dashamirës dhe tregon se si ndikimi i tij nuk është vetëm i një natyre emocionale, por gjithashtu mund të kushtëzojë efektivisht elementë të jetës praktike të çdo dite. Fortësia dhe siguria në veten tuaj, frymëzuar nga planeti i vendimeve, ju lejon të menaxhoni shumë mirë disa situata që prekin familjen.

Peshorja – Ditë e re e puthur nga fati që ndez sensin tuaj të humorit, dëshirën për t’u argëtuar me miqtë, prirjen për të lëvizur dhe për të udhëtuar gjatë. Saturni dhe Dielli do të jenë mbrojtësit tuaj në lidhjet sentimentale. Ata ju lejojnë të tërhiqni me simpatinë tuaj ata që ju pëlqejnë, duke lëvizur si aktorë kryesorë në territorin tuaj të preferuar.

Akrepi – Hyni në këtë ditë të re nën dritën e një prej yjeve tuaj të preferuar: Plutonit, i cili sot shkëlqen me gjithë forcën e tij për t’ju dhënë ndikimet e tij të dobishme dhe të fuqishme të perceptimit të vëmendshëm të realitetit përreth. Intuita juaj e pagabueshme ju thotë se kjo ditë do t’ju japë kënaqësi personale, emocionale dhe profesionale.

Shigjetari – Një planet shumë i pëlqyeshëm për ju, Saturni, është i pritur në një pikë shumë të lumtur të Zodiakut, pikërisht në Ujor me karakteristikat e tij si aktiv dhe energjik. Shtëpia dhe familja ju kërkojnë përkushtim dhe ashpërsi: do të dëshironit ta kthenit vështrimin diku tjetër, por tani duhet t’i mbani këmbët fort në tokë.

Bricjapi – Tranziti i Marsit ndodh sot për ju në një pikë jo të përshtatshme të Zodiakut. Kështu që nxehni muskujt, mbani të gjitha shqisat tuaja vigjilente dhe nisuni për një ditë që premton t’ju bëjë të kaloni piketa të rëndësishme në fushën e aktivitetit personal. Neptuni është shoqëruesi juaj i besuar nga Peshqit, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen në dhjetëditëshin e tretë.

Ujori – Një Hënë e gazuar fillon ndalimin e saj të bukur te Peshorja dhe Saturni vazhdon udhëtimin e tij së bashku në Ujor. Të dy planetët ju bëjnë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe mendjemprehtë. Pra, bëni një hap të lehtë dhe gjeni simpati dhe konsensus rreth jush. Një bukuri verbuese, autentike bëhet kështu leja juaj e çmuar për të hapur dyer të reja.

Peshqit – Skena zodiakale sjell aspekte pozitive për qiellin tuaj. Ju shkëlqeni për mençuri ndriçuese në fusha të ndryshme në këtë ditë qershori, por veçanërisht në mjedisin familjar, ku qartësia juaj e gjykimit do të jetë në gjendje të mbështesë ata që kanë nevojë të mbështeten tek ju.